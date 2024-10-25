FIFA.com

الاتحاد العراقي لكرة القدم

الاتحاد العراقي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ifa.iq

العنوان

Al-Shaab Stadium,

P.O. Box 484,

BAGHDAD

Iraq

طرق التواصل

الهاتف: +964/740 0601 245

البريد الإلكتروني:info@ifa.iq

فاكس: +44/1555 300030

التنظيم

الرئيس

عدنان درجال

نائب الرئيس

علي جبار

الأمين العام

محمد عبيد

أمين الصندوق

مسعود عبد الخالق

مدير الوسائط والاتصالات

زياد حامد

المدير الفني

Carlos RODRIGUEZ

مدرب وطني لفريق الرجال

Jesus CASAS

مدرب وطني لفريق السيدات

عادل قادر

رئيس لجنة الحكام

Mohammed ARAB

رئيس/مدير قسم الحكام

Ali AL QAYSI

منسّق الحكام

Emad ALOBAIDY

منسق المباريات داخل الصالات

ناجح حمود

تصنيف العراق
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد العراقي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد العراقي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MANAMA, BAHRAIN - OCTOBER 22: FIFA hosts Financial Governance workshop on October 22, 2024 in Manama, Bahrain. (Photo courtesy of Bahrain Football Association)
المنظمة
FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
This photograph shows the Olympic Rings displayed at the construction site of the Eiffel Tower Stadium for the upcoming Paris 2024 Olympics and Paralympic Games which will host the Beach Volleyball and men's Blind Football competitions, at the Champ-De-Mars in Paris on July 10, 2024. The Champ de Mars and the Trocadero, located on either side of the Eiffel Tower, will host several events of the Paris Olympic and Paralympic Games, on July 10, 2024. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)
البطولات
الكشف عن القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في باريس 2024
١١ يوليو ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools - Uganda
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يونيو/حزيران 2024)
٣ يوليو ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - JUNE 19: Gianni Infantino, FIFA President, records a piece to camera for the Asian FIFA World Cup 26 Qualifying draw on June 19, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA: التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA 26™ ستُلهم الشباب في المنطقة
٢٨ يونيو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 30: A picture shows the pots with the balls during the Official Draw for the FIFA U-17 Women's World Cup on May 30, 2018 at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland. (Photo by Robert Hradil - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
المنتخبات الآسيوية تترقّب بحماس كبير قرعة تصفيات كأس العالم 26 FIFA™
٢١ يونيو ٢٠٢٤
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