الاتحاد العراقي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ifa.iq
العنوان
Al-Shaab Stadium,
P.O. Box 484,
BAGHDAD
Iraq
طرق التواصل
الهاتف: +964/740 0601 245
البريد الإلكتروني:info@ifa.iq
فاكس: +44/1555 300030
التنظيم
الرئيس
عدنان درجال
نائب الرئيس
علي جبار
الأمين العام
محمد عبيد
أمين الصندوق
مسعود عبد الخالق
مدير الوسائط والاتصالات
زياد حامد
المدير الفني
Carlos RODRIGUEZ
مدرب وطني لفريق الرجال
Jesus CASAS
مدرب وطني لفريق السيدات
عادل قادر
رئيس لجنة الحكام
Mohammed ARAB
رئيس/مدير قسم الحكام
Ali AL QAYSI
منسّق الحكام
Emad ALOBAIDY
منسق المباريات داخل الصالات
ناجح حمود
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الرئيس
رئيس FIFA: التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA 26™ ستُلهم الشباب في المنطقة
٢٨ يونيو ٢٠٢٤