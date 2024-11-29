اتحاد الفلبين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pff.org.ph
العنوان
27 Danny Floro corner Capt. Henry Javier Streets,
Oranbo,
1600 PASIG CITY
Philippines
طرق التواصل
الهاتف: +63-2/8584 6109
البريد الإلكتروني:secretariat@pff.org.ph
فاكس: +63-2/8571 2872
التنظيم
الرئيس
John GUTIERREZ
نائب الرئيس
Jay ADRIATICO
Lawrence FORTUN
الأمين العام
Angelico MERCADER
المدير الفني
Josep FERRE
Vincent SANTOS
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Albert CAPELLAS
مدرب وطني لفريق السيدات
Mark TORCASO
Head/Director of the Referees Department
آلان مارتينز
منسق الحكّام
Abel DE CASTRO
منسق المباريات داخل الصالات
مايكل كيفن جوكو
أحدث المواضيع من اتحاد الفلبين لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™
الفلبين تستعد على قدم وساق لاستضافة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA ورئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم يتطلعان لأول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™
٦ أغسطس ٢٠٢٤