FIFA.com

اتحاد الفلبين لكرة القدم

اتحاد الفلبين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pff.org.ph

العنوان

27 Danny Floro corner Capt. Henry Javier Streets,

Oranbo,

1600 PASIG CITY

Philippines

طرق التواصل

الهاتف: +63-2/8584 6109

البريد الإلكتروني:secretariat@pff.org.ph

فاكس: +63-2/8571 2872

التنظيم

الرئيس

John GUTIERREZ

نائب الرئيس

Jay ADRIATICO

Lawrence FORTUN

الأمين العام

Angelico MERCADER

المدير الفني

Josep FERRE

Vincent SANTOS

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Albert CAPELLAS

مدرب وطني لفريق السيدات

Mark TORCASO

Head/Director of the Referees Department

آلان مارتينز

منسق الحكّام

Abel DE CASTRO

منسق المباريات داخل الصالات

مايكل كيفن جوكو

تصنيف الفلبين
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الفلبين لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الفلبين لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 06: Observer programme at the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 on October 06, 2024 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Talgat Gimrano/FIFA)
كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™
الفلبين تستعد على قدم وساق لاستضافة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 3: A general view during the FIFA Council Meeting No.29 at Home of FIFA on October 3, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخذ قرارات هامة بشأن الاتحادات الأعضاء ومسابقات FIFA القادمة
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 06: FIFA President Gianni Infantino and Philippine Football Federation President John Gutierrez pose for a photo with a pennant during a meeting between FIFA and the Philippine Football Federation President at FIFA's Paris office on August 06, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA ورئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم يتطلعان لأول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™
٦ أغسطس ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
Cookie Settings