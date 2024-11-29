FIFA.com

اتحاد أستراليا لكرة القدم

اتحاد أستراليا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballaustralia.com.au

العنوان

Locked Bag A4071,

NSW 1235 SYDNEY SOUTH

Australia

طرق التواصل

الهاتف: +61-2/8020 4000

البريد الإلكتروني:info@footballaustralia.com.au

فاكس: +61-2/8020 4100

التنظيم

الرئيس

Anter ISAAC

نائب الرئيس

Jaclyn LEE-JOE

الأمين العام

جيمس جونسون

مدير الوسائط والاتصالات

بيتر فيلوبولوس

المدير الفني

تريفور مورجان

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Tony POPOVIC

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Tom SERMANNI

Chairperson of the Referees Committee

Ray OLIVIER

تصنيف أستراليا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أستراليا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أستراليا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
China's Wei Shihao (L) fights for the ball with Indonesia's Nathan Tjoe-A-On during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between China and Indonesia at Qingdao, in eastern China's Shandong province on October 15, 2024. (Photo by AFP) / China OUT (Photo by -/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
QUITO, ECUADOR - SEPTEMBER 10: Moises Caicedo of Ecuador competes for the ball against Sergio Peña of Peru during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Ecuador and Peru at Rodrigo Paz Delgado Stadium on September 10, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
Australia celebrate a goal at the 2024 AFC U-20 Women's Championship
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
أصداء كأس العالم للسيدات 2023 FIFA تتواصل في أستراليا ونيوزيلندا
٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 03: The shirt of Linda Caicedo is seen in the Colombia dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Morocco and Colombia at Perth Rectangular Stadium on August 03, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
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