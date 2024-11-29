اتحاد أستراليا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.footballaustralia.com.au
العنوان
Locked Bag A4071,
NSW 1235 SYDNEY SOUTH
Australia
طرق التواصل
الهاتف: +61-2/8020 4000
البريد الإلكتروني:info@footballaustralia.com.au
فاكس: +61-2/8020 4100
التنظيم
الرئيس
Anter ISAAC
نائب الرئيس
Jaclyn LEE-JOE
الأمين العام
جيمس جونسون
مدير الوسائط والاتصالات
بيتر فيلوبولوس
المدير الفني
تريفور مورجان
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Tony POPOVIC
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Tom SERMANNI
Chairperson of the Referees Committee
Ray OLIVIER
أحدث المواضيع من اتحاد أستراليا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
أصداء كأس العالم للسيدات 2023 FIFA تتواصل في أستراليا ونيوزيلندا
٣٠ أغسطس ٢٠٢٤