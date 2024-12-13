اتحاد بنغلادش لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bff.com.bd
العنوان
BFF House,
Motijheel,
1000 DHAKA
Bangladesh
طرق التواصل
الهاتف: +880-2/957 4232
البريد الإلكتروني:info@bff.com.bd
فاكس: +880-2/957 4233
التنظيم
الرئيس
Tabith AWAL
نائب الرئيس الأول
محمد امرول حسن
نائب الرئيس
Fahad KARIM
Nasser ZAHEDEE
Sabbir ARIF
Wahid CHOWDHURY
الأمين العام
Emran Hossain TUSHAR
أمين الصندوق
Muhammad SARFARAZ
المدير الفني
Saiful TITU
مدرب وطني لفريق الرجال
خافيير فرنانديز كابريرا
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Peter BUTLER
رئيس/مدير قسم الحكام
آزاد رحمن
منسّق الحكام
MAHBUB M A
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