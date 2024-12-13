FIFA.com

اتحاد بنغلادش لكرة القدم

اتحاد بنغلادش لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bff.com.bd

العنوان

BFF House,

Motijheel,

1000 DHAKA

Bangladesh

طرق التواصل

الهاتف: +880-2/957 4232

البريد الإلكتروني:info@bff.com.bd

فاكس: +880-2/957 4233

التنظيم

الرئيس

Tabith AWAL

نائب الرئيس الأول

محمد امرول حسن

نائب الرئيس

Fahad KARIM

Nasser ZAHEDEE

Sabbir ARIF

Wahid CHOWDHURY

الأمين العام

Emran Hossain TUSHAR

أمين الصندوق

Muhammad SARFARAZ

المدير الفني

Saiful TITU

مدرب وطني لفريق الرجال

خافيير فرنانديز كابريرا

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Peter BUTLER

رئيس/مدير قسم الحكام

آزاد رحمن

منسّق الحكام

MAHBUB M A

تصنيف بنغلاديش
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بنغلادش لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بنغلادش لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Lynn Williams #6, Emma Sears #26, and Mallory Swanson #9 of United States celebrate after a goal during the second half of the match between USA and Iceland at GEODIS Park on October 27, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
This picture taken on May 30, 2015 shows a sign at the World football governing body FIFA's headquarters in Zurich. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)
المنظمة
عقوبات بحق مسؤولين سابقين وحاليين في الاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم
٢٣ مايو ٢٠٢٤
MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Logo and turf with lines during 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
المنظمة
الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحق السيد أبو نايم شوهاغ
١٤ أبريل ٢٠٢٣
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