FIFA.com

اتحاد الهند لكرة القدم

اتحاد الهند لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-aiff.com

العنوان

Football House,

Sector 19,

Phase 1,

Dwarka,

110075 NEW DELHI

India

طرق التواصل

الهاتف: +91-11/2804 1430

البريد الإلكتروني:aiff@the-aiff.com

فاكس: +91-11/2530 8234

التنظيم

الرئيس

كاليان شوبي

نائب الرئيس

نالاباد هاريس

الأمين العام

Anilkumar PPRABHAKARAN

أمين الصندوق

كيبا أجاي

مدير الوسائط والاتصالات

نيلانجان داتا

المدير الفني

Syed Sabir PASHA

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Manolo MARQUEZ

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Santosh KASHYAP

Chairperson of the Referees Committee

Michael ANDREWS

Head/Director of the Referees Department

Trevor KETTLE

منسق الحكّام

Trevor KETTLE

تصنيف الهند
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الهند لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الهند لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFAe World Cup™ featuring eFootball™
المنظمة
KONAMI وFIFA يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الرياضة الإلكترونية
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
BHUBANESHWAR, INDIA - NOVEMBER 21: FIFA Chief of Global Football Development Arsene Wenger interacts with students at the Odisha Football Academy which houses the AIFF-FIFA Talent Academy on November 21, 2023 in Bhubaneshwar, India. (Photo by Abhishek Chinnappa - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
أرسين فينغر ينهي زيارة تاريخية للهند شهدت إطلاق مخطط تطوير المواهب في البلاد
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - AUGUST 28: FIFA Talent Coach Onboarding Workshop at the Home of FIFA on August 28, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Kurt Schorrer - foto-net/FIFA)
تطوير المواهب
أرسين فينغر في جولة بالهند للنهوض بكرة القدم في البلاد
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
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