اتحاد الهند لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-aiff.com
العنوان
Football House,
Sector 19,
Phase 1,
Dwarka,
110075 NEW DELHI
India
طرق التواصل
الهاتف: +91-11/2804 1430
البريد الإلكتروني:aiff@the-aiff.com
فاكس: +91-11/2530 8234
التنظيم
الرئيس
كاليان شوبي
نائب الرئيس
نالاباد هاريس
الأمين العام
Anilkumar PPRABHAKARAN
أمين الصندوق
كيبا أجاي
مدير الوسائط والاتصالات
نيلانجان داتا
المدير الفني
Syed Sabir PASHA
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Manolo MARQUEZ
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Santosh KASHYAP
Chairperson of the Referees Committee
Michael ANDREWS
Head/Director of the Referees Department
Trevor KETTLE
منسق الحكّام
Trevor KETTLE
أحدث المواضيع من اتحاد الهند لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
أرسين فينغر ينهي زيارة تاريخية للهند شهدت إطلاق مخطط تطوير المواهب في البلاد
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣