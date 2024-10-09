اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
Kumsongdong,
Kwangbok Street,
Mangyongdae Dist.,
P.O. Box 818,
PYONGYANG
Korea DPR
طرق التواصل
الهاتف: +850-2/341 4334
البريد الإلكتروني:dprkfootball@hotmail.com
فاكس: +850-2/341 4434
التنظيم
الرئيس
KIM Il Guk
نائب الرئيس
هان أون جيونج
هوه يون-جونغ
الأمين العام
SIN Yong Chol
مدير الوسائط والاتصالات
كيم يونغ تشول
المدير الفني
كيم تشول أونغ
مدرب المنتخب الوطني للرجال
SIN Yong Nam
مدرب وطني لفريق السيدات
RI Yu Il
منسق الحكّام
SONG Hye Yong
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