FIFA.com

اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم

اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

Kumsongdong,

Kwangbok Street,

Mangyongdae Dist.,

P.O. Box 818,

PYONGYANG

Korea DPR

طرق التواصل

الهاتف: +850-2/341 4334

البريد الإلكتروني:dprkfootball@hotmail.com

فاكس: +850-2/341 4434

التنظيم

الرئيس

KIM Il Guk

نائب الرئيس

هان أون جيونج

هوه يون-جونغ

الأمين العام

SIN Yong Chol

مدير الوسائط والاتصالات

كيم يونغ تشول

المدير الفني

كيم تشول أونغ

مدرب المنتخب الوطني للرجال

SIN Yong Nam

مدرب وطني لفريق السيدات

RI Yu Il

منسق الحكّام

SONG Hye Yong

تصنيف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 28: FIFA U17 Women's World Cup Trophy is pictured during the FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 on November 28, 2018 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
QUITO, ECUADOR - SEPTEMBER 10: Moises Caicedo of Ecuador competes for the ball against Sergio Peña of Peru during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Ecuador and Peru at Rodrigo Paz Delgado Stadium on September 10, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 03: The shirt of Linda Caicedo is seen in the Colombia dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Morocco and Colombia at Perth Rectangular Stadium on August 03, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - JUNE 19: Gianni Infantino, FIFA President, records a piece to camera for the Asian FIFA World Cup 26 Qualifying draw on June 19, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA: التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA 26™ ستُلهم الشباب في المنطقة
٢٨ يونيو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 30: A picture shows the pots with the balls during the Official Draw for the FIFA U-17 Women's World Cup on May 30, 2018 at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland. (Photo by Robert Hradil - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
المنتخبات الآسيوية تترقّب بحماس كبير قرعة تصفيات كأس العالم 26 FIFA™
٢١ يونيو ٢٠٢٤
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