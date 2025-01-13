FIFA.com

اتحاد سريلانكا لكرة القدم

اتحاد سريلانكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.football.lk

العنوان

100/9 Independence Avenue,

07 COLOMBO

Sri Lanka

طرق التواصل

الهاتف: +94-11/268 6120

البريد الإلكتروني:sri@the-afc.com

فاكس: +94-11/268 2471

التنظيم

الرئيس

جاسوار عمارو ليبي

نائب الرئيس الأول

رانجيث رودريجو

نائب الرئيس

Manil FERNANDO

Pradeep KARUNATILEKE

سامان نجاواثا

الأمين العام

Eraj WIMALASURIYA

أمين الصندوق

أنتوني ف. سيلر

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Abdullah AL MUTAIRI

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

N.S.M.H. ROOMY

رئيس لجنة الحكام

جاسوار عمارو ليبي

رئيس/مدير قسم الحكام

Sampath NAKANDALA

منسّق الحكام

Sampath NAKANDALA

تصنيف سريلانكا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد سريلانكا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سريلانكا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DOWA, MALAWI - MAY 3: A general view of FIFA Foundation activities at the Dzaleka Refugee Camp on May 3, 2024 in Dowa, Malawi. (Photo by Khuluma Singini / FIFA)
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
COLOMBO, SRI LANKA - NOVEMBER 6: FIFA Financial Governance workshop on November 6, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo courtesy of FFSL)
الاتحادات الأعضاء
"ركن أساسي في تطوير كرة القدم": ورشة عمل حول الحوكمة المالية في سريلانكا
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: Players of Sri Lanka pose for a team photograph prior to the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
سلسلة FIFA™ ستُحدث تغييراً جوهرياً في المشهد الكروي لسريلانكا
٢٣ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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