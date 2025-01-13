اتحاد سريلانكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.football.lk
العنوان
100/9 Independence Avenue,
07 COLOMBO
Sri Lanka
طرق التواصل
الهاتف: +94-11/268 6120
البريد الإلكتروني:sri@the-afc.com
فاكس: +94-11/268 2471
التنظيم
الرئيس
جاسوار عمارو ليبي
نائب الرئيس الأول
رانجيث رودريجو
نائب الرئيس
Manil FERNANDO
Pradeep KARUNATILEKE
سامان نجاواثا
الأمين العام
Eraj WIMALASURIYA
أمين الصندوق
أنتوني ف. سيلر
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Abdullah AL MUTAIRI
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
N.S.M.H. ROOMY
رئيس لجنة الحكام
جاسوار عمارو ليبي
رئيس/مدير قسم الحكام
Sampath NAKANDALA
منسّق الحكام
Sampath NAKANDALA
أحدث المواضيع من اتحاد سريلانكا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
الاتحادات الأعضاء
"ركن أساسي في تطوير كرة القدم": ورشة عمل حول الحوكمة المالية في سريلانكا
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤