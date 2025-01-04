FIFA.com

الاتحاد القطري لكرة القدم

الاتحاد القطري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.qfa.qa

العنوان

28th Floor,

Al Bidda Tower,

Corniche Street,

West Bay,

P.O. Box 5333,

DOHA

Qatar

طرق التواصل

الهاتف: +974/4475 4444

البريد الإلكتروني:info@qfa.qa

فاكس: +974/4475 4300

التنظيم

الرئيس

Jassim Rashid AL BUENAIN

نائب الرئيس

Mohammed Khalifa AL SUWAIDI

الأمين العام

منصور الانصاري

أمين الصندوق

أحمد البوعينين

مدير الوسائط والاتصالات

علي الصلط

المدير الفني

فهد الزراع

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Luis GARCIA

Chairperson of the Referees Committee

هاني طالب الريسي

منسق الحكّام

هاني طالب الريسي

منسق المباريات داخل الصالات

حمد المناعي

تصنيف قطر
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد القطري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد القطري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
The Best FIFA Football Awards 2024
المنظمة
أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور على قمة العرش الكروي في جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards™ 2024
المنظمة
الكشف عن الفائزين والفائزات بجوائز The Best من FIFA™ لعام 2024 يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 14: <> on December 14, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Denis Doyle - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
"يتوجب علينا تطوير كرة قدم الأندية في كافة أرجاء العالم" - جياني إنفانتينو منوّهاً بالحاجة إلى دبلوم FIFA في إدارة الأندية
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: A view of the FIFA Women's World Cup Winner's Trophy during the FIFA Women's World Cup Brazil 2027 date announcement piece to camera after FIFA Council Meeting No.30 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
تأكيد تواريخ بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
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