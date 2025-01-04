الاتحاد القطري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.qfa.qa
العنوان
28th Floor,
Al Bidda Tower,
Corniche Street,
West Bay,
P.O. Box 5333,
DOHA
Qatar
طرق التواصل
الهاتف: +974/4475 4444
البريد الإلكتروني:info@qfa.qa
فاكس: +974/4475 4300
التنظيم
الرئيس
Jassim Rashid AL BUENAIN
نائب الرئيس
Mohammed Khalifa AL SUWAIDI
الأمين العام
منصور الانصاري
أمين الصندوق
أحمد البوعينين
مدير الوسائط والاتصالات
علي الصلط
المدير الفني
فهد الزراع
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Luis GARCIA
Chairperson of the Referees Committee
هاني طالب الريسي
منسق الحكّام
هاني طالب الريسي
منسق المباريات داخل الصالات
حمد المناعي
أحدث المواضيع من الاتحاد القطري لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور على قمة العرش الكروي في جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
الكشف عن الفائزين والفائزات بجوائز The Best من FIFA™ لعام 2024 يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
"يتوجب علينا تطوير كرة قدم الأندية في كافة أرجاء العالم" - جياني إنفانتينو منوّهاً بالحاجة إلى دبلوم FIFA في إدارة الأندية
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤