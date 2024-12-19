الاتحاد الأردني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.jfa.jo
العنوان
Al-Hussein Youth City,
P.O. Box 962024,
11196 AMMAN
Jordan
طرق التواصل
الهاتف: +962-6/565 7662
البريد الإلكتروني:info@jfa.com.jo
فاكس: +962-6/565 7660
التنظيم
الرئيس
هره برينس علي بن الحسين
نائب الرئيس
مروان جوما
الأمين العام
سمر نصار
أمين الصندوق
مروان جوما
مدير الوسائط والاتصالات
مصطفى أركاوي
موهد أياسراه
المدير الفني
أليكساندر زويرس
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Jamal SELLAMI
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Maher ABU HANTASH
Chairperson of the Referees Committee
Louie OUMEISH
Head/Director of the Referees Department
عمر أبو لوم
منسق الحكّام
عمر أبو لوم
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الاتحادات الأعضاء
تعزيز كرة القدم الأردنية: تأثير FIFA على نجاح وتطور المنتخبات الوطنية في البلاد
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤