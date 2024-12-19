FIFA.com

الاتحاد الأردني لكرة القدم

الاتحاد الأردني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.jfa.jo

العنوان

Al-Hussein Youth City,

P.O. Box 962024,

11196 AMMAN

Jordan

طرق التواصل

الهاتف: +962-6/565 7662

البريد الإلكتروني:info@jfa.com.jo

فاكس: +962-6/565 7660

التنظيم

الرئيس

هره برينس علي بن الحسين

نائب الرئيس

مروان جوما

الأمين العام

سمر نصار

أمين الصندوق

مروان جوما

مدير الوسائط والاتصالات

مصطفى أركاوي

موهد أياسراه

المدير الفني

أليكساندر زويرس

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Jamal SELLAMI

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Maher ABU HANTASH

Chairperson of the Referees Committee

Louie OUMEISH

Head/Director of the Referees Department

عمر أبو لوم

منسق الحكّام

عمر أبو لوم

تصنيف الأردن
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الأردني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الأردني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
Jordan's players celebrate after a goal during the 2026 FIFA World Cup AFC qualifiers football match between Saudi Arabia and Jordan at al-Awwal Stadium in Riyadh on June 11, 2024. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
تعزيز كرة القدم الأردنية: تأثير FIFA على نجاح وتطور المنتخبات الوطنية في البلاد
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
MANAMA, BAHRAIN - OCTOBER 22: FIFA hosts Financial Governance workshop on October 22, 2024 in Manama, Bahrain. (Photo courtesy of Bahrain Football Association)
المنظمة
FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
Football for Schools in Kenya | Photo: Football Kenya Federation
المنظمة
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يوليو/تموز 2024)
٨ أغسطس ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools - Uganda
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يونيو/حزيران 2024)
٣ يوليو ٢٠٢٤
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