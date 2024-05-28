اتحاد باكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pff.com.pk
العنوان
Football House,
Opposite Punjab Stadium,
Ferouze Pur Road,
Near Garden Town,
LAHORE
Pakistan
طرق التواصل
الهاتف: +92-42/9923 0821
البريد الإلكتروني:mail@pff.com.pk
فاكس: +92-42/9923 0823
التنظيم
رئيس لجنة التسوية
هارون مالك
أمين الصندوق
Hassan QAYYUM
مدير الوسائط والاتصالات
Muhammad Yashal MAZHAR
مدرب وطني لفريق السيدات
عديل رزقي
Chairperson of the Referees Committee
Shahid KHOKHAR
Head/Director of the Referees Department
Khurram SHAHZAD
منسق الحكّام
Qibtia JAMSHAID
أحدث المواضيع من اتحاد باكستان لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤