FIFA.com

اتحاد باكستان لكرة القدم

اتحاد باكستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pff.com.pk

العنوان

Football House,

Opposite Punjab Stadium,

Ferouze Pur Road,

Near Garden Town,

LAHORE

Pakistan

طرق التواصل

الهاتف: +92-42/9923 0821

البريد الإلكتروني:mail@pff.com.pk

فاكس: +92-42/9923 0823

التنظيم

رئيس لجنة التسوية

هارون مالك

أمين الصندوق

Hassan QAYYUM

مدير الوسائط والاتصالات

Muhammad Yashal MAZHAR

مدرب وطني لفريق السيدات

عديل رزقي

Chairperson of the Referees Committee

Shahid KHOKHAR

Head/Director of the Referees Department

Khurram SHAHZAD

منسق الحكّام

Qibtia JAMSHAID

تصنيف باكستان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد باكستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد باكستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
Pakistan players pose for taking a team photo
استراتيجية كرة القدم للسيدات
نساء باكستان يواصلن عودتهن الدولية
٢٠ يناير ٢٠٢٣
DOHA, QATAR- NOVEMBER 28: Qatar National Team Volunteer Coaching Session at Aspire training facilities on November 28, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
ابتسامات وقصص يرويها المتطوعون على أرض الملعب
٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
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البطولات
تأهلٌ تاريخي لمنغوليا مع أربعة منتخبات
١١ يونيو ٢٠١٩
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البطولات
عوامل حاسمة ببداية المشوار الآسيوي
٦ يونيو ٢٠١٩
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