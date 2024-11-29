FIFA.com

اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-fabd.com

العنوان

FABD House,

Jalan Pusat Persidangan,

BB4313 BANDAR SERI BEGAWAN

Brunei Darussalam

طرق التواصل

الهاتف: +673/238 0047

البريد الإلكتروني:secretariat@the-fabd.com

فاكس: +673/238 0057

التنظيم

الرئيس بالوكالة

Pengiran Hj Kamarunsalehin BIN PENGIRAN HJ KAMIS

الأمين العام

Ahmad Zaeem OMARALI

أمين الصندوق

مسوادي محسن

مدير الوسائط والاتصالات

أمير لاني

المدير الفني

بول مونستر

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Vinicius EUTROPIO

Chairperson of the Referees Committee

Pengiran PENGIRAN HAJI TAJ.

Head/Director of the Referees Department

صغيري عبد الله

منسق الحكّام

صغيري عبد الله

تصنيف بروناي دار السلام
التصنيف الكامل للرجال
أحدث المواضيع من اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Muhammad Nurikhwan Bin Othman of Brunei Darussalam celebrates after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بروناي وساموا تحققان قفزة نوعية وسان مارينو تحلق عالياً
١٩ سبتمبر ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 26: Yassine Benzia of Algeria celebrates with Mohamed Amoura of Algeria after scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and South Africa at Nelson Mandela Stadium on March 26, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
تعادل مثير بين الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر تخسر النهائي أمام كرواتيا
٢٦ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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