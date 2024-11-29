اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-fabd.com
العنوان
FABD House,
Jalan Pusat Persidangan,
BB4313 BANDAR SERI BEGAWAN
Brunei Darussalam
طرق التواصل
الهاتف: +673/238 0047
البريد الإلكتروني:secretariat@the-fabd.com
فاكس: +673/238 0057
التنظيم
الرئيس بالوكالة
Pengiran Hj Kamarunsalehin BIN PENGIRAN HJ KAMIS
الأمين العام
Ahmad Zaeem OMARALI
أمين الصندوق
مسوادي محسن
مدير الوسائط والاتصالات
أمير لاني
المدير الفني
بول مونستر
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Vinicius EUTROPIO
Chairperson of the Referees Committee
Pengiran PENGIRAN HAJI TAJ.
Head/Director of the Referees Department
صغيري عبد الله
منسق الحكّام
صغيري عبد الله
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