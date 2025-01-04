FIFA.com

اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم

اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.uaefa.ae

العنوان

Zayed athletic city,

P.O. Box 916,

ABU DHABI

United Arab Emirates

طرق التواصل

الهاتف: +971-2/307 8333

البريد الإلكتروني:info@uaefa.ae

فاكس: +971-2/307 8222

التنظيم

الرئيس

Sheikh Hamdan AL NAHYAN

نائب الرئيس

عبدالله الجنيبي

الأمين العام

محمد الظاهري

أمين الصندوق

هشام الزروني

مدير الوسائط والاتصالات

سالم النقبي

المدير الفني

Jan VAN WINCKEL

مدرب المنتخب الوطني للرجال

باولو بينتو

مدرب وطني لفريق السيدات

كاميلا أورلاندو

Chairperson of the Referees Committee

Salem Ali AL SHAMSI

Head/Director of the Referees Department

Lee PROBERT

منسق الحكّام

محمد الشماوي

تصنيف الإمارات العربية المتحدة
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: A general view inside the venue as Al Hilal is drawn during the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال أندية الاتحاد الآسيوي وأوقيانوسيا على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "إنها فرصة تأتي مرة واحد بالعمر"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 5: The FIFA draw balls seen on the stage prior the group draw of the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024, on June 5, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
China's Wei Shihao (L) fights for the ball with Indonesia's Nathan Tjoe-A-On during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between China and Indonesia at Qingdao, in eastern China's Shandong province on October 15, 2024. (Photo by AFP) / China OUT (Photo by -/AFP via Getty Images)
لجنة الانضباط
عقوبات انضباطية متعلقة بتصفيات كأس العالم FIFA™
٧ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA programme for Algerian Women's referees Oran
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أكتوبر/تشرين الأول 2024)
١ نوفمبر ٢٠٢٤
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