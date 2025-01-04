اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.uaefa.ae
العنوان
Zayed athletic city,
P.O. Box 916,
ABU DHABI
United Arab Emirates
طرق التواصل
الهاتف: +971-2/307 8333
البريد الإلكتروني:info@uaefa.ae
فاكس: +971-2/307 8222
التنظيم
الرئيس
Sheikh Hamdan AL NAHYAN
نائب الرئيس
عبدالله الجنيبي
الأمين العام
محمد الظاهري
أمين الصندوق
هشام الزروني
مدير الوسائط والاتصالات
سالم النقبي
المدير الفني
Jan VAN WINCKEL
مدرب المنتخب الوطني للرجال
باولو بينتو
مدرب وطني لفريق السيدات
كاميلا أورلاندو
Chairperson of the Referees Committee
Salem Ali AL SHAMSI
Head/Director of the Referees Department
Lee PROBERT
منسق الحكّام
محمد الشماوي
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كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
ردود أفعال أندية الاتحاد الآسيوي وأوقيانوسيا على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "إنها فرصة تأتي مرة واحد بالعمر"
٦ ديسمبر ٢٠٢٤