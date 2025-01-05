FIFA.com

اتحاد فيتنام لكرة القدم

اتحاد فيتنام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.vff.org.vn

العنوان

National Youth Football Training Centre,

Le Quang Dao Str.,

Phu Do Ward,

Nam Tu Liem Dist.,

844 HANOI

Vietnam

طرق التواصل

الهاتف: +84-4/3734 4456

البريد الإلكتروني:international@vff.org.vn

فاكس: +84-4/3823 3119

التنظيم

الرئيس

كووك توان تران

نائب الرئيس

Anh Tu TRAN

Trung Kien NGUYEN

Xuan Vu NGUYEN

الأمين العام

Phu Van NGUYEN

مدير الوسائط والاتصالات

Xuan Vu NGUYEN

المدير الفني

Takeshi KOSHIDA

مدرب وطني لفريق الرجال

KIM Sangsik

مدرب وطني لفريق السيدات

ديك تشونغ ماي

Chairperson of the Referees Committee

Thanh Ha DANG

Head/Director of the Referees Department

Manh Ha LE

منسق الحكّام

Thi Trang VU

منسق المباريات داخل الصالات

Anh Minh TRAN

تصنيف فييتنام
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد فيتنام لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فيتنام لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Cambodia v Malaysia, National Olympic Stadium, Phnom Penh, 2024 ASEAN Championship
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برنامج FIFA Forward يدعم جنوب شرق آسيا للمساعدة في إطلاق الجيل القادم في كمبوديا
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Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
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١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
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رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
Ha Noï FC / FIFA Women World Cup 23 Club Benefits Programme
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٢٣ يوليو ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools in Tanzania
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2024)
١ مايو ٢٠٢٤
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