اتحاد فيتنام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.vff.org.vn
العنوان
National Youth Football Training Centre,
Le Quang Dao Str.,
Phu Do Ward,
Nam Tu Liem Dist.,
844 HANOI
Vietnam
طرق التواصل
الهاتف: +84-4/3734 4456
البريد الإلكتروني:international@vff.org.vn
فاكس: +84-4/3823 3119
التنظيم
الرئيس
كووك توان تران
نائب الرئيس
Anh Tu TRAN
Trung Kien NGUYEN
Xuan Vu NGUYEN
الأمين العام
Phu Van NGUYEN
مدير الوسائط والاتصالات
Xuan Vu NGUYEN
المدير الفني
Takeshi KOSHIDA
مدرب وطني لفريق الرجال
KIM Sangsik
مدرب وطني لفريق السيدات
ديك تشونغ ماي
Chairperson of the Referees Committee
Thanh Ha DANG
Head/Director of the Referees Department
Manh Ha LE
منسق الحكّام
Thi Trang VU
منسق المباريات داخل الصالات
Anh Minh TRAN
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