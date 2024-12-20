اتحاد بوتان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bhutanfootball.org
العنوان
P.O. Box 365,
THIMPHU
Bhutan
طرق التواصل
الهاتف: +975-2/322 350
البريد الإلكتروني:bhufootball@yahoo.com
فاكس: +975-2/321 131
التنظيم
الرئيس
داشو أوجين تسيشوب
نائب الرئيس
بيما دورجي
الأمين العام
أوجين وانجشوك
أمين الصندوق
ب. دورجي
المدير الفني
Chencho DORJI
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Atsushi NAKAMURA
مدرب وطني لفريق السيدات
Nicola DEMAINE
رئيس لجنة الحكام
Needup WANGDEE
Head/Director of the Referees Department
أوغين دورجي
منسق الحكّام
أوغين دورجي
منسق المباريات داخل الصالات
باسانج
أحدث المواضيع من اتحاد بوتان لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤