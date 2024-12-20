FIFA.com

اتحاد بوتان لكرة القدم

اتحاد بوتان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bhutanfootball.org

العنوان

P.O. Box 365,

THIMPHU

Bhutan

طرق التواصل

الهاتف: +975-2/322 350

البريد الإلكتروني:bhufootball@yahoo.com

فاكس: +975-2/321 131

التنظيم

الرئيس

داشو أوجين تسيشوب

نائب الرئيس

بيما دورجي

الأمين العام

أوجين وانجشوك

أمين الصندوق

ب. دورجي

المدير الفني

Chencho DORJI

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Atsushi NAKAMURA

مدرب وطني لفريق السيدات

Nicola DEMAINE

رئيس لجنة الحكام

Needup WANGDEE

Head/Director of the Referees Department

أوغين دورجي

منسق الحكّام

أوغين دورجي

منسق المباريات داخل الصالات

باسانج

تصنيف بوتان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد بوتان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بوتان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FIFA Women's Football Campaign, Puerto Rico.
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 07: FIFA President Gianni Infantino and Bhutan Football Federation President Dasho Ugyen Tsechup Dorji pose for a photo with Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Bhutan Football Federation President at FIFA's Paris office on August 07, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
برنامج FIFA Forward يصنع المعجزات في بوتان وجياني إنفانتينو يستضيف رئيس الاتحاد
٧ أغسطس ٢٠٢٤
DAGANA DZONGKHAG, BHUTAN - MAY 23: An Aerial view during the inauguration of the new artificial turf pitch at Dagapela on May 23, 2024 in Dagana Dzongkhag, Bhutan. (Photo courtesy of Bhutan Football Federation)
برنامج FIFA Forward
تمويل FIFA يُساهم في افتتاح الملعب الاصطناعي في بوتان
٢٣ مايو ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
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