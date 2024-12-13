FIFA.com

اتحاد إندونيسيا لكرة القدم

اتحاد إندونيسيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pssi.org

العنوان

GBK Arena 6th Floor,

RT 01/RW 03 Kelurahan Gelora,

Kecamatan Tanah Abang,

10270 Jakarta Pusat

Indonesia

طرق التواصل

الهاتف: +62-21/2528266

البريد الإلكتروني:international@pssi.org

التنظيم

الرئيس

Erick THOHIR

نائب الرئيس

Ratu Tisha DESTRIA

Zainudin AMALI

الأمين العام

يونس نوسي

أمين الصندوق

محمد بيما بايخاكي

مدير الوسائط والاتصالات

إكو رحماوانتو

المدير الفني

إندرا سيافري

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Patrick KLUIVERT

مدرب وطني لفريق السيدات

Satoru MOCHIZUKI

Head/Director of the Referees Department

أنديس ليستيانتو

منسق الحكّام

أنديس ليستيانتو

منسق المباريات داخل الصالات

إدهي وينارنو

تصنيف إندونيسيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد إندونيسيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد إندونيسيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Lynn Williams #6, Emma Sears #26, and Mallory Swanson #9 of United States celebrate after a goal during the second half of the match between USA and Iceland at GEODIS Park on October 27, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)
تصنيف السيدات
تغيير على المنصة وثبات في القمة
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 12: Ahmad Muhaimin Bin Abd Razak (MINBAPPE) of Team Malaysia celebrates with the trophy and his medal after victory against Anass Moussa (an10_tienes) of Team Morocco in the Final match on Day 4 of the FIFAe World Cup featuring eFootball Mobile at SEF Arena on December 12, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Gonzalo Arroyo - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
إسدال الستار على النسخة الأولى من نهائيات FIFAe 2024 بتتويج إندونيسيا وماليزيا بلقب بطولتي eFootball
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
FIFA Digital Skills workshop
الاتحادات الأعضاء
برنامج FIFA للمهارات الرقمية يحتفل بالذكرى الثانية مع تكريم أفضل الاتحادات الأعضاء
٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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