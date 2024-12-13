اتحاد إندونيسيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pssi.org
العنوان
GBK Arena 6th Floor,
RT 01/RW 03 Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang,
10270 Jakarta Pusat
Indonesia
طرق التواصل
الهاتف: +62-21/2528266
البريد الإلكتروني:international@pssi.org
التنظيم
الرئيس
Erick THOHIR
نائب الرئيس
Ratu Tisha DESTRIA
Zainudin AMALI
الأمين العام
يونس نوسي
أمين الصندوق
محمد بيما بايخاكي
مدير الوسائط والاتصالات
إكو رحماوانتو
المدير الفني
إندرا سيافري
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Patrick KLUIVERT
مدرب وطني لفريق السيدات
Satoru MOCHIZUKI
Head/Director of the Referees Department
أنديس ليستيانتو
منسق الحكّام
أنديس ليستيانتو
منسق المباريات داخل الصالات
إدهي وينارنو
أحدث المواضيع من اتحاد إندونيسيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
إسدال الستار على النسخة الأولى من نهائيات FIFAe 2024 بتتويج إندونيسيا وماليزيا بلقب بطولتي eFootball
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤