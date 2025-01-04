FIFA.com

الاتحاد العُماني لكرة القدم

الاتحاد العُماني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ofa.om

العنوان

Seeb Sports Complex,

P.O. Box 1188,

132 AL KHOUDH

Oman

طرق التواصل

الهاتف: +968-24/187 222

البريد الإلكتروني:oma@the-afc.com

فاكس: +968-24/543 023

التنظيم

الرئيس

معالي الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي

نائب الرئيس

محسن المسروري

الأمين العام

Mohammed AL YAHMADI

مدير الوسائط والاتصالات

وليام بوكاروم

المدير الفني

Mohammed ELSEISI

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Rasheed JABER

منسق الحكّام

Hamed AL MAYAHI

تصنيف عمان
التصنيف الكامل للرجال
أحدث المواضيع من الاتحاد العُماني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد العُماني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 11; The Portugal delegation who were named co-hosts with Morocco and Spain of the FIFA World Cup 2030 during the Extraordinary FIFA Congress 2024 attendance in Lisbon, Portugal. (Photo courtesy of FPF)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٤ يناير ٢٠٢٥
MANAMA, BAHRAIN - OCTOBER 22: FIFA hosts Financial Governance workshop on October 22, 2024 in Manama, Bahrain. (Photo courtesy of Bahrain Football Association)
المنظمة
FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFA Football for Schools - Uganda
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يونيو/حزيران 2024)
٣ يوليو ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - JUNE 19: Gianni Infantino, FIFA President, records a piece to camera for the Asian FIFA World Cup 26 Qualifying draw on June 19, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA: التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA 26™ ستُلهم الشباب في المنطقة
٢٨ يونيو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 30: A picture shows the pots with the balls during the Official Draw for the FIFA U-17 Women's World Cup on May 30, 2018 at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland. (Photo by Robert Hradil - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
المنتخبات الآسيوية تترقّب بحماس كبير قرعة تصفيات كأس العالم 26 FIFA™
٢١ يونيو ٢٠٢٤
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