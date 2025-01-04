الاتحاد العُماني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ofa.om
العنوان
Seeb Sports Complex,
P.O. Box 1188,
132 AL KHOUDH
Oman
طرق التواصل
الهاتف: +968-24/187 222
البريد الإلكتروني:oma@the-afc.com
فاكس: +968-24/543 023
التنظيم
الرئيس
معالي الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي
نائب الرئيس
محسن المسروري
الأمين العام
Mohammed AL YAHMADI
مدير الوسائط والاتصالات
وليام بوكاروم
المدير الفني
Mohammed ELSEISI
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Rasheed JABER
منسق الحكّام
Hamed AL MAYAHI
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٢٨ يونيو ٢٠٢٤