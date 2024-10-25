FIFA.com

اتحاد أفغانستان لكرة القدم

اتحاد أفغانستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.aff.org.af

العنوان

P.O. Box 128,

KABUL

Afghanistan

طرق التواصل

الهاتف: +93-75/2023 770

البريد الإلكتروني:relations.aff@gmail.com

فاكس: +93-75/2023 770

التنظيم

الرئيس

محمد كارغر

الأمين العام

Behram SIDDIQUI

أمين الصندوق

Abdul HAQ FAIZI

المسؤول الإعلامي

Mohammed HASHIMI

المدير الفني

محمد رؤفي

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Usmon TOSHEV

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

وحيد الله وحيدي

رئيس لجنة الحكام

Delawar KHALED

رئيس/مدير قسم الحكام

Delawar KHALED

منسّق الحكام

حامد مايواند

تصنيف أفغانستان
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد أفغانستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أفغانستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MANAMA, BAHRAIN - OCTOBER 22: FIFA hosts Financial Governance workshop on October 22, 2024 in Manama, Bahrain. (Photo courtesy of Bahrain Football Association)
المنظمة
FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
The official match ball for the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024
المنظمة
إعلان لوائح المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
Afghanistan players celebrate futsal World Cup qualification
المنظمة
أوزبكستان 2024: حماسة كبيرة للتنافس في آسيا الوسطى
١٤ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JUNE 26: Dr. Nadia Nadim during The Game Changers at Home of FIFA on June 26, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
"مسؤولية هائلة": نادية نديم تشرح لماذا يُمكن لكرة القدم أن تحسّن حياة الناس
٢٨ يونيو ٢٠٢٤
MELBOURNE, AUSTRALIA - AUGUST 08: FIFA and UNHCR (UN Refugee Agency) have invited refugees, who have settled in Australia, to watch the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Round of 16 match between Colombia and Jamaica at Melbourne Rectangular Stadium on August 08, 2023 in Melbourne / Naarm, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
التأثير الاجتماعي
لاجئون يلتفّون حول لواء الاتحاد من أجل السلام في كأس العالم للسيدات FIFA 2023
١٠ أغسطس ٢٠٢٣
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