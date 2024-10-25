اتحاد أفغانستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.aff.org.af
العنوان
P.O. Box 128,
KABUL
Afghanistan
طرق التواصل
الهاتف: +93-75/2023 770
البريد الإلكتروني:relations.aff@gmail.com
فاكس: +93-75/2023 770
التنظيم
الرئيس
محمد كارغر
الأمين العام
Behram SIDDIQUI
أمين الصندوق
Abdul HAQ FAIZI
المسؤول الإعلامي
Mohammed HASHIMI
المدير الفني
محمد رؤفي
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Usmon TOSHEV
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
وحيد الله وحيدي
رئيس لجنة الحكام
Delawar KHALED
رئيس/مدير قسم الحكام
Delawar KHALED
منسّق الحكام
حامد مايواند
أحدث المواضيع من اتحاد أفغانستان لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التأثير الاجتماعي
"مسؤولية هائلة": نادية نديم تشرح لماذا يُمكن لكرة القدم أن تحسّن حياة الناس
٢٨ يونيو ٢٠٢٤