معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.conmebol.com
العنوان
Autopista Aeropuerto Internacional - Km 12,
Avenida Sudamericana,
2060 LUQUE, GRAN ASUNCIÓN
Paraguay
طرق التواصل
الهاتف: +595-21/645 781
البريد الإلكتروني:secretaria@conmebol.com
فاكس: +595-21/645 791
التنظيم
الرئيس
أليخاندرو دومينغيز
Paraguay
نائب الرئيس
رامون خيسورون
Colombia
الأمين العام
خوزيه أستيجاراجا
Paraguay
آخر أخبار أمريكا الجنوبية
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
تارسياني تتطلع إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ مع منتخب كاناريناس
٧ يناير ٢٠٢٥