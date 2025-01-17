FIFA.com
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.conmebol.com

العنوان

Autopista Aeropuerto Internacional - Km 12,

Avenida Sudamericana,

2060 LUQUE, GRAN ASUNCIÓN

Paraguay

طرق التواصل

الهاتف: +595-21/645 781

البريد الإلكتروني:secretaria@conmebol.com

فاكس: +595-21/645 791

التنظيم

الرئيس

أليخاندرو دومينغيز

Paraguay

Paraguay

نائب الرئيس

رامون خيسورون

Colombia

Colombia

الأمين العام

خوزيه أستيجاراجا

Paraguay

Paraguay
FIFA/Coca-Cola World Ranking (أمريكا الجنوبية)
آخر أخبار أمريكا الجنوبية

آخر أخبار أمريكا الجنوبية

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 10: Previews ahead of the Virtual FIFA Extraordinary Congress 2024 at the Home of FIFA on December 10, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحقّ مسؤولين كرويين سابقين وحاليين
١٧ يناير ٢٠٢٥
DOWA, MALAWI - MAY 3: A general view of FIFA Foundation activities at the Dzaleka Refugee Camp on May 3, 2024 in Dowa, Malawi. (Photo by Khuluma Singini / FIFA)
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
MARSEILLE, FRANCE - AUGUST 06: Tarciane of Brazil looks on prior to the Women's semifinal match between Brazil and Spain during the Olympic Games Paris 2024 at Stade de Marseille on August 06, 2024 in Marseille, France. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
تارسياني تتطلع إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ مع منتخب كاناريناس
٧ يناير ٢٠٢٥
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 29: An aerial view of the Christ The Redeemer statue and the Sugar Loaf Mountain is seen ahead of the FIFA Confederations Cup Brazil 2013 Final on June 29, 2013 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images)
الامتثال
ريو دي جانيرو تستضيف قمة FIFA الخامسة للامتثال في أبريل/نيسان 2025
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
Zini of Angola celebrates goal during the 2025 Africa Cup of Nations Qualifiers match between Angola and Ghana at Estadio 11 de Novembro in Luanda, Angola on 16 November 2024 ©Ampe Rogerio/BackpagePix
تصنيف الرجال
الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
CONMEBOL

أمريكا الجنوبية الإتحادات الأعضاء في

أوروغواي
أوروغواي
الأرجنتين
الأرجنتين
الإكوادور
الإكوادور
البرازيل
البرازيل
باراغواي
باراغواي
بوليفيا
بوليفيا
بيرو
بيرو
تشيلي
تشيلي
فنزويلا
فنزويلا
كولومبيا
كولومبيا
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