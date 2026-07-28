FIFA

التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola

  • التتويج بكأس العالم 2026 FIFA يُعيد أسبانيا إلى الصدارة التي سبق أن احتلتها في وقت سابق من هذا العام

  • منتخب لاروخا يزيح وصيفه منتخب الأرجنتين ويتربّع على قمة تصنيف منتخبات الرجال في العالم

  • المكسيك، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، تعود إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2022، والنرويج تُحقّق أكبر قفزة في التصنيف

أُسدل الستار على نسخة تاريخية لا تُنسى من كأس العالم 2026 FIFA™،حيث أحرزت أسبانيا (المركز الأول، +1) نجمتها الثانية لتستعيد بذلك صدارة التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA.COM
إسبانيا بطلة العالم تعود إلى صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola

WR Divider
إعداد ملف تعريف الارتباط