التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola

التتويج بكأس العالم 2026 FIFA™ يُعيد أسبانيا إلى الصدارة التي سبق أن احتلتها في وقت سابق من هذا العام
منتخب لاروخا يزيح وصيفه منتخب الأرجنتين ويتربّع على قمة تصنيف منتخبات الرجال في العالم
المكسيك، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، تعود إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2022، والنرويج تُحقّق أكبر قفزة في التصنيف
أُسدل الستار على نسخة تاريخية لا تُنسى من كأس العالم 2026 FIFA™،حيث أحرزت أسبانيا (المركز الأول، +1) نجمتها الثانية لتستعيد بذلك صدارة التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola.