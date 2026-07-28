التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola

المكسيك، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، تعود إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2022، والنرويج تُحقّق أكبر قفزة في التصنيف

التتويج بكأس العالم 2026 FIFA ™ يُعيد أسبانيا إلى الصدارة التي سبق أن احتلتها في وقت سابق من هذا العام

أُسدل الستار على نسخة تاريخية لا تُنسى من كأس العالم 2026 FIFA™،حيث أحرزت أسبانيا (المركز الأول، +1) نجمتها الثانية لتستعيد بذلك صدارة التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola.