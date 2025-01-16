FIFA.com

اتحاد ساحل العاج لكرة القدم

اتحاد ساحل العاج لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fif-ci.com

العنوان

Treichville Avenue 1 - 01,

Boîte postale 1202,

ABIDJAN 01

Côte d'Ivoire

طرق التواصل

الهاتف: +225/2124 0027

البريد الإلكتروني:ardego2007@gmail.com

فاكس: +225/2125 9552

التنظيم

الرئيس

ياسين ديالو

نائب الرئيس

أبو واتارا سي

ماليك توهي

ماليكا ماديلين دياكيتي

مامادو كونيه

الأمين العام

أرماند جوهورو

أمين الصندوق

باسكال أبينان

مدير الوسائط والاتصالات

بيرثي أدو

المدير الفني

Ludovic BATELLI

مدرب وطني لفريق الرجال

Emerse FAE

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

رينالد بيدروس

Chairperson of the Referees Committee

Bonaventure KALOU

رئيس/مدير قسم الحكام

Mian ETTIEGNE

منسّق الحكام

Mian ETTIEGNE

منسق المباريات داخل الصالات

دوري ويليامز

تصنيف كوت ديفوار
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ساحل العاج لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ساحل العاج لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE - JANUARY 16: A cermony at the National Training Centre prior to the commencement of building on January 16, 2025 in Abidjan, Côte d’Ivoire. (Photo courtesy of Ivorian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
كوت ديفوار تتطلع إلى المستقبل مع تجديد مركز التدريب المتطور
١٦ يناير ٢٠٢٥
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
مهارات إنشاء المحتوى الرقمي محور ورشة العمل الافتراضية الأفريقية
٢٤ مايو ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - NOVEMBER 25: Didier Drogba is seen prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Group B match between England and USA at Al Bayt Stadium on November 25, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
دروغبا: "كأس العالم للأندية مسابقة بالغة الأهمية للفرق الأفريقية"
١٩ أبريل ٢٠٢٤
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
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