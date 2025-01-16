اتحاد ساحل العاج لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fif-ci.com
العنوان
Treichville Avenue 1 - 01,
Boîte postale 1202,
ABIDJAN 01
Côte d'Ivoire
طرق التواصل
الهاتف: +225/2124 0027
البريد الإلكتروني:ardego2007@gmail.com
فاكس: +225/2125 9552
التنظيم
الرئيس
ياسين ديالو
نائب الرئيس
أبو واتارا سي
ماليك توهي
ماليكا ماديلين دياكيتي
مامادو كونيه
الأمين العام
أرماند جوهورو
أمين الصندوق
باسكال أبينان
مدير الوسائط والاتصالات
بيرثي أدو
المدير الفني
Ludovic BATELLI
مدرب وطني لفريق الرجال
Emerse FAE
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
رينالد بيدروس
Chairperson of the Referees Committee
Bonaventure KALOU
رئيس/مدير قسم الحكام
Mian ETTIEGNE
منسّق الحكام
Mian ETTIEGNE
منسق المباريات داخل الصالات
دوري ويليامز
أحدث المواضيع من اتحاد ساحل العاج لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٥ فبراير ٢٠٢٤