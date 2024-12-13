اتحاد إستونيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.jalgpall.ee
العنوان
Jalgpalli 21,
11312 TALLINN
Estonia
طرق التواصل
الهاتف: +372-627/ 9960
البريد الإلكتروني:efa@jalgpall.ee
فاكس: +372-627/ 9969
التنظيم
الرئيس
أيفار بوهلاك
نائب الرئيس
Gerd MUELLER
أينار ليباينين
الأمين العام
آن ري
أمين الصندوق
Gerd MUELLER
مدير الوسائط والاتصالات
Eva NOMME
المدير الفني
جانو كيفيسيلد
مدرب وطني لفريق الرجال
Juergen HENN
مدربة المنتخب الوطني للسيدات
Aleksandra SEVOLDAJEVA
Chairperson of the Referees Committee
Eduard ROZOV
Head/Director of the Referees Department
هانيس كاسيك
منسق الحكّام
هانيس كاسيك
منسق المباريات داخل الصالات
Teet ALLAS
أحدث المواضيع من اتحاد إستونيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.