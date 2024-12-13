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اتحاد إستونيا لكرة القدم

اتحاد إستونيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.jalgpall.ee

العنوان

Jalgpalli 21,

11312 TALLINN

Estonia

طرق التواصل

الهاتف: +372-627/ 9960

البريد الإلكتروني:efa@jalgpall.ee

فاكس: +372-627/ 9969

التنظيم

الرئيس

أيفار بوهلاك

نائب الرئيس

Gerd MUELLER

أينار ليباينين

الأمين العام

آن ري

أمين الصندوق

Gerd MUELLER

مدير الوسائط والاتصالات

Eva NOMME

المدير الفني

جانو كيفيسيلد

مدرب وطني لفريق الرجال

Juergen HENN

مدربة المنتخب الوطني للسيدات

Aleksandra SEVOLDAJEVA

Chairperson of the Referees Committee

Eduard ROZOV

Head/Director of the Referees Department

هانيس كاسيك

منسق الحكّام

هانيس كاسيك

منسق المباريات داخل الصالات

Teet ALLAS

تصنيف إستونيا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
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