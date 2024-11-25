الاتحاد المجري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.mlsz.hu
العنوان
Kánai út 2.D,
1112 BUDAPEST
Hungary
طرق التواصل
الهاتف: +36-1/577 9500
البريد الإلكتروني:mlsz@mlsz.hu
فاكس: +36-1/577 9503
التنظيم
الرئيس
ساندور تشانيي
نائب الرئيس
ساندور بيرزي
الأمين العام
مارتون فاجي
أمين الصندوق
جيرجيلي ريميني
مدير الوسائط والاتصالات
مارتون دينيس
المدير الفني
روبرت باركزي
مدرب وطني لفريق الرجال
ماركو روسي
مدرب وطني لفريق السيدات
Alexandra SZARVAS
Chairperson of the Referees Committee
أتيلا هاناكسيك
Head/Director of the Referees Department
ساندور بيرزي
منسق الحكّام
أتيلا هاناكسيك
منسق المباريات داخل الصالات
بيتر ميرسيش
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