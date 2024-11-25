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الاتحاد المجري لكرة القدم

الاتحاد المجري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.mlsz.hu

العنوان

Kánai út 2.D,

1112 BUDAPEST

Hungary

طرق التواصل

الهاتف: +36-1/577 9500

البريد الإلكتروني:mlsz@mlsz.hu

فاكس: +36-1/577 9503

التنظيم

الرئيس

ساندور تشانيي

نائب الرئيس

ساندور بيرزي

الأمين العام

مارتون فاجي

أمين الصندوق

جيرجيلي ريميني

مدير الوسائط والاتصالات

مارتون دينيس

المدير الفني

روبرت باركزي

مدرب وطني لفريق الرجال

ماركو روسي

مدرب وطني لفريق السيدات

Alexandra SZARVAS

Chairperson of the Referees Committee

أتيلا هاناكسيك

Head/Director of the Referees Department

ساندور بيرزي

منسق الحكّام

أتيلا هاناكسيك

منسق المباريات داخل الصالات

بيتر ميرسيش

تصنيف المجر
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد المجري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد المجري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

20241125 Budapest.Labdarúgás Puskás Múzeum megnyitó ünnepség.Foto: Árvai Károly Nemzeti Sport.
الرئيس
جياني إنفانتينو يشيد بـ"المتحف الخاص" الذي أقيم تكريماً لفيرينتس بوشكاش
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
Budapest, Hungary - March 27: FIFA President Gianni Infantino (R) and Chairman of the European Club Association (ECA) Nasser Al-Khelaifi (L) during the signing of a Memorandum of Understanding between FIFA and European Club Association (ECA) on March 27, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Andreas B. Krueger/ECA)
المنظمة
FIFA يوقّع مذكرة تفاهم جديدة مع رابطة الأندية الأوروبية
٢٧ مارس ٢٠٢٣
ANDORRA LA VELLA, ANDORRA - OCTOBER 07: Cristiano Ronaldo of Portugal scores the opening goal past the goalkeeper Josep Gomes of Andorraduring the FIFA 2018 World Cup Qualifier between Andorra and Portugal at the Estadi Nacional on October 7, 2017 in Andorra la Vella, Andorra. (Photo by David Ramos/Getty Images)
البطولات
تصفيات كأس العالم بلغة الأرقام
٢٢ مارس ٢٠٢١
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البطولات
مباريات نهائية في كأس العالم صنعت التاريخ
١٧ ديسمبر ٢٠٢٠
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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