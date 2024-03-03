الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.scottishfa.co.uk
العنوان
Hampden Park,
G42 9AY GLASGOW
Scotland
طرق التواصل
الهاتف: +44-141/616 6000
البريد الإلكتروني:info@scottishfa.co.uk
فاكس: +44-141/616 6001
التنظيم
الرئيس
مايكل مولراني
نائب الرئيس
Leslie GRAY
مايكل مولراني
الأمين العام
إيان ماكسويل
أمين الصندوق
روسيل سوتار
مدير الوسائط والاتصالات
داريل برودفود
المدير الفني
أندرو غولد
مدرب وطني لفريق الرجال
ستيف كلارك
مدرب المنتخب الوطني للسيدات
Michael McARDLE
Chairperson of the Referees Committee
William YOUNG
رئيس/مدير قسم الحكام
William COLLUM
منسق الحكّام
Steven George HARRIS
منسق المباريات داخل الصالات
أندرو غولد
أحدث المواضيع من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣