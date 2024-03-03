FIFA.com

الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم

الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.scottishfa.co.uk

العنوان

Hampden Park,

G42 9AY GLASGOW

Scotland

طرق التواصل

الهاتف: +44-141/616 6000

البريد الإلكتروني:info@scottishfa.co.uk

فاكس: +44-141/616 6001

التنظيم

الرئيس

مايكل مولراني

نائب الرئيس

Leslie GRAY

مايكل مولراني

الأمين العام

إيان ماكسويل

أمين الصندوق

روسيل سوتار

مدير الوسائط والاتصالات

داريل برودفود

المدير الفني

أندرو غولد

مدرب وطني لفريق الرجال

ستيف كلارك

مدرب المنتخب الوطني للسيدات

Michael McARDLE

Chairperson of the Referees Committee

William YOUNG

رئيس/مدير قسم الحكام

William COLLUM

منسق الحكّام

Steven George HARRIS

منسق المباريات داخل الصالات

أندرو غولد

تصنيف أسكتلندا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

GLASGOW, SCOTLAND - MARCH 02: FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström during the IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) press conference on March 2, 2024 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA يشيد بقرار IFAB بشأن التبديل الدائم للاعبين المشتبه بإصابتهم بارتجاج
٣ مارس ٢٠٢٤
GLASGOW, SCOTLAND - SEPTEMBER 12: A general view during the Scotland v England - 150th Anniversary Heritage Match at Hampden Park on September 12, 2023 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يحضر الذكرى 150 لأقدم مباراة دولية في كرة القدم بين اسكتلندا وإنجلترا
١٣ سبتمبر ٢٠٢٣
LISBON, PORTUGAL - MAY 22: om SermaniTom Sermani - FIFA Coach Mentorship Programme (Mentor) during the FIFA Coach Mentorship programme workshop at Cidade de Futebol on May 22, 2023 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/FIFA/Getty Images)
المنظمة
منتخبات السيدات تستفيد من دعم سيرماني
١٦ يوليو ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - MARCH 04: (L-R) Irish FA President Conrad Kirkwood, FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock, FIFA Council Member Hany Abo Rida, The Football Association Chairperson Debbie Hewitt, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, The Football Association of Wales President Steve Williams and Scottish Football Association President Rod Petrie during the IFAB 137th AGM at The London Marriot Hotel County Hall on March 04, 2023 in London, England. (Photo by Tom Dulat - The FA/The FA via Getty Images)
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣
IMAGO / Mohammed Dabbous Australia vs Peru FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2022 Qualifiers Australia vs Peru at Ali Bin Ahmed Stadium 13 Jun 2022 Qatar,Doha
لجنة الانضباط
أحدث العقوبات التأديبية على المخالفات التي حدثت خلال النافذة الدولية الأخيرة للرجال (يونيو/حزيران 2022)
٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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