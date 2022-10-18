تتمثل مهمة قسم FIFA الطبي في تحسين صحة اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم من خلال وضع معايير في مجال الحوكمة والرعاية السريرية، وبناء منظومة عالمية متخصصة في طب كرة القدم، وتيسير وإجراء بحوث ومشاريع تعليمية مؤثرة، مع تعزيز التنوع والمساواة في الوصول إلى المعارف ذات الصلة بطب كرة القدم كما هو موضّح في الهدف 4 والهدف 5 من الأهداف الاستراتيجية. نعمل على تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع الاتحادات الوطنية والقارية ومختلف الجهات الفاعلة الخارجية،