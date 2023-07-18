تضافرت جهود FIFA ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل رفع مستوى الوعي وحماية حقوق السكان الأصليين في العالم.
لا يزال السكان الأصليون عرضة للإهمال ويعانون من آثار التغير المناخي والفقر بصورة غير متكافئة، بالإضافة إلى صعوبة وصولهم لخدمات التعليم والرعاية الصحية، وغالباً ما يتعرّضون للإقصاء عن التخطيط وعن الانخراط في الشؤون الاجتماعية والسياسية والثقافية.
إلا أن كرة القدم هي قوة موحِّدة وقادرة على مناصرة حقوق مجتمعات السكان الأصليين في كل مكان وتسليط الضوء على مساهماتهم الثقافية.
الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يولَدُ جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الجهة الرائدة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال.
نظراً لكونها تمثل التزام العالم بالترويج لحقوق الإنسان والحرية وتعزيزها، تضطلع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور فريد في تمكين الأفراد وتقديم العون للسلطات حول العالم لمنع حدوث إساءات وتفادي الصراعات.
يُحظر بشكل تام أي نوع من أنواع التمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب العرق أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي أو نوع الجنس أو الإعاقة أو الدين أو الرأي السياسي أو الثروة أو المولد أو الميل الجنسي.
المادة 4 من نظام FIFA الأساسي
حملة Unite for Indigenous Peoples في كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بالصور
01/10
ستيف كاتلي ترتدي شارة شعار حملة Unite for Indigenous Peoples في المباراة الأولى لأستراليا في كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ أمام جمهورية أيرلندا.
02/10