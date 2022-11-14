"كرة القدم توحِّد العالم" هي مبادرة عالمية تسعى لأن تكون مصدر إلهام ووحدة وتنمية من خلال المستديرة الساحرة، بحيث تجمع شعوب العالم أجمع للاحتفال باللعبة الجميلة. تمثِّل هذه المبادرة التزام أولئك المنخرطين في عالم كرة القدم، سواء كانوا لاعبين أم مدربين أم جماهير، ليكونوا نموذجاً يُحتذى به في مجتمعاتهم.

التوعية بقضايا اجتماعية خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™

FIFA ملتزم بتسخير قوة كرة القدم لما يعود بالخير على الناس وتحقيق أقصى استفادة من شراكاتنا مع وكالات الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الهدف المنشود.

Unite for Inclusion

كرة القدم لعبةٌ للجميع، ولذلك فإننا ملتزمون بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومحاربة كافة أشكال التمييز وعلى كل المستويات.

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Unite for Indigenous Peoples

أدرك FIFA أهمية الحفاظ على حقوق وأراضي الأمم الأولى والشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم وكان فخوراً باستخدام كرة القدم لتسليط الضوء على ذلك خلال كأس العالم للسيدات 2023™.

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Unite for Gender Equality

تُعد المساواة بين الجنسين من حقوق الإنسان الجوهرية، وهي أساسية للتمتع بعالم سلمي ومستدام. تتضافر جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للتأكيد على الأهمية المحورية للمساواة بين الجنسين ونشر الوعي بذلك في أكبر منصة رياضية عالمية للسيدات.

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Unite for Peace

تتمحور الأهداف العالمية لهذه الحملة حول الترويج للسلام، وتجنّب اندلاع النزاعات، وخلق الظروف المناسبة لتحقيق الازدهار في المجتمعات الدولية في إطار يسوده الانسجام والوئام بين الناس.

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Unite for Education for All

رغم أن التعليم يُعد من الحقوق الجوهرية للإنسان، إلا أن الكثير من الأطفال حول العالم لا يحصلون على تعليم بمستوى جيد. تسعى حملة "معاً من أجل التعليم للجميع" للتوعية بهذه المسألة وبكيفية التعامل معها.

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Unite for Ending Violence Against Women

لا يزال العنف ضد الفتيات والنساء بمثابة الانتهاك الأكثر انتشاراً لحقوق الإنسان حول العالم.

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Unite for Zero Hunger

يتمتّع كل شخص بالحق في الحصول على طعام صحيّ. بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة، يستغلّ الاتحاد الدولي لكرة القدم شعبية كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ للتوعية بحق الأطفال والبالغين في الحصول على الطعام.

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Football is Joy, Peace, Hope, Love Passion

كرة القدم لغة عالمية، لغة الفرح والسلام والأمل والحب والشغف. في زمن طغت عليه النزاعات، تبرز كرة القدم كقوة تدفعنا إلى التميز والتشجيع والمشاركة والاحتفال.

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قصة عالمية عن الوحدة في كأس العالم للسيدات FIFA 2023 ™ بالصور

01/10

نيريليا مونديسير من هايتي توقع التوقيعات بعد مباراة المجموعة الرابعة في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 أمام إنجلترا.

02/10

لاعبة الدنمارك أمالي فانجسجارد تحتفل بعد فوز الفريق على الصين بنتيجة 1-0، على ملعب بيرث المستطيل.

قصة عالمية عن الوحدة في كأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢™ بالصور

01/06

سالم الدوسري يحتفل بتسجيله هدفاً للهلال في المباراة التي فاز فيها فريقه على فلامنجو بنتيجة 3-2 في نصف النهائي على ستاد ابن بطوطة

02/06

حاملو الأعلام في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢™ بين ريال مدريد والهلال على ستاد الأمير مولاي عبد الله

قصة عالمية للوحدة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ في صور

01/10

حاملو الأعلام يرفعون شعار "Football Unites the World" في استاد أحمد بن علي خلال الاستماع للنشيدين الوطنيين قُبيل المباراة التي دارت بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في إطار منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

02/10

شارة تحمل شعار حملة FIFA "Football Unites the World" بانتظار أن يضعها كابتن المنتخب المغربي رومان سايس على ذراعه خلال المباراة أمام منتخب كرواتيا على استاد البيت في إطار منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.