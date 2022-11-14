"كرة القدم توحِّد العالم" هي مبادرة عالمية تسعى لأن تكون مصدر إلهام ووحدة وتنمية من خلال المستديرة الساحرة، بحيث تجمع شعوب العالم أجمع للاحتفال باللعبة الجميلة. تمثِّل هذه المبادرة التزام أولئك المنخرطين في عالم كرة القدم، سواء كانوا لاعبين أم مدربين أم جماهير، ليكونوا نموذجاً يُحتذى به في مجتمعاتهم.
التوعية بقضايا اجتماعية خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™
FIFA ملتزم بتسخير قوة كرة القدم لما يعود بالخير على الناس وتحقيق أقصى استفادة من شراكاتنا مع وكالات الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الهدف المنشود.
قصة عالمية عن الوحدة في كأس العالم للسيدات FIFA 2023 ™ بالصور
01/10
نيريليا مونديسير من هايتي توقع التوقيعات بعد مباراة المجموعة الرابعة في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 أمام إنجلترا.
02/10
لاعبة الدنمارك أمالي فانجسجارد تحتفل بعد فوز الفريق على الصين بنتيجة 1-0، على ملعب بيرث المستطيل.
قصة عالمية عن الوحدة في كأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢™ بالصور
01/06
سالم الدوسري يحتفل بتسجيله هدفاً للهلال في المباراة التي فاز فيها فريقه على فلامنجو بنتيجة 3-2 في نصف النهائي على ستاد ابن بطوطة
02/06
حاملو الأعلام في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢™ بين ريال مدريد والهلال على ستاد الأمير مولاي عبد الله
قصة عالمية للوحدة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ في صور
01/10
حاملو الأعلام يرفعون شعار "Football Unites the World" في استاد أحمد بن علي خلال الاستماع للنشيدين الوطنيين قُبيل المباراة التي دارت بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في إطار منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.
02/10