التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم محرومون من الوصول إلى التعليم الجيد والتعلم. قامت منظمة "Unite for Education for All" برفع مستوى الوعي بهذا الأمر وكيفية معالجته.
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم برنامج "كرة القدم للمدارس" بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والذي يسعى إلى تمكين حوالي 700 مليون طفل وتنمية مهاراتهم.
يُمثِّل هذا البرنامج همزة وصل بين كرة القدم والتعليم، ويهدف إلى جعل الأطفال يكتسبون كفاءات ومهارات حياتية من خلال جلسات كروية مسلية، والمساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، وغيرها من الأولويات، بحيث يتماشى البرنامج مع السياسات العالمية في مجالات الرياضة والتعليم والصحة.