يُمثِّل هذا البرنامج همزة وصل بين كرة القدم والتعليم، ويهدف إلى جعل الأطفال يكتسبون كفاءات ومهارات حياتية من خلال جلسات كروية مسلية، والمساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، وغيرها من الأولويات، بحيث يتماشى البرنامج مع السياسات العالمية في مجالات الرياضة والتعليم والصحة.