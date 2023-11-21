يعمل FIFA على إحداث مسارات لتطوير المواهب بُغية تحقيق تكافؤ الفرص في جميع اتحاداته الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إبراز اللاعبين الموهوبين واللاعبات الموهوبات، فضلاً عن صقل مواهب المدربين والمدربات والحُكام والحَكمات. وتهدف هذه المسارات، التي تتماشى مع الهدف الخامس من الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027 التي وضعها رئيس FIFA جياني إنفانتينو، إلى زيادة القدرة التنافسية، والحد من التفاوت بين المناطق المختلفة في جميع أنحاء العالم على المدى الطويل، والمساعدة في ضمان وجود ما لا يقل عن 50 ناديًا و50 فريقًا وطنيًا - سواء في كرة القدم للرجال أو للسيدات - من جميع القارات يتنافسون بانتظام على أعلى مستوى.