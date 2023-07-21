وهي قادرة على إحداث تغيير إيجابي حول العالم، والترويج لأسلوب حياة صحّي، ودفع الناس من كلّ الأعمار إلى الانخراط في أنشطة رياضية، وتشجيع الأطفال على اتِّباع أنماط وعادات صحية تواكبهم مدى الحياة.