كرة القدم لغة عالمية، لغة الفرح والسلام والأمل والحب والشغف. في زمن طغت عليه النزاعات، تبرز كرة القدم كقوة تدفعنا إلى التميز والتشجيع والمشاركة والاحتفال.
كرة القدم رياضة مسلية وشاملة وممتعة، وقادرة على تكوين روابط صداقة بين الشعوب، والتشجيع على اكتشاف ثقافات أخرى، وإدخال الفرحة في كلّ المجتمعات وتوحيد العالم أجمع.
وهي قادرة على إحداث تغيير إيجابي حول العالم، والترويج لأسلوب حياة صحّي، ودفع الناس من كلّ الأعمار إلى الانخراط في أنشطة رياضية، وتشجيع الأطفال على اتِّباع أنماط وعادات صحية تواكبهم مدى الحياة.
جلبت لنا بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بعضًا من أكثر اللحظات التي لا تُنسى، ومنحت الناس من جميع أنحاء العالم الفرصة للشعور بالفرح والسلام والأمل والحب والشغف بكرة القدم للسيدات.