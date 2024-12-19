آخر الأخبار
الرئيس
رئيس FIFA يرحب بالحضور المتزايد للنساء في ملاعب كرة القدم في إيران
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
FIFA يدعم بطولة العالم لمجتمع الميم في الأرجنتين
١١ نوفمبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
خلق مستقبل مستدام لكرة القدم للسيدات في الصومال
١ نوفمبر ٢٠٢٤
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
مشجعو آسيا الوسطى يتحدون في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٢ أكتوبر ٢٠٢٤
المنظمة
كأس العالم للمشردين سيول 2024 تحظى بإشادة واسعة باعتباره احتفالاً بالأمل
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
FIFA وكأس العالم للمشردين يكشفان عن تصميم كأس البطولة قبل المباراة النهائية
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
القدر يجمع مشجعي المغرب عزيز وأوكريم في أوزبكستان
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
سبع نقاط أساسية عن كأس العالم للمشردين
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
Football Unites the World
أسطورة المنتخب الأمريكي للسيدات ميا هام: كرة القدم قادرة على التقريب بين الشعوب وتوحيد العالم
٨ أغسطس ٢٠٢٤
الرئيس
جياني إنفانتينو: FIFA فخور بالانضمام إلى الأسرة الأولمبية
٨ أغسطس ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في باريس
٥ أغسطس ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
كأس العالم للمشردين: قوّة عظيمة يُمكنها أن تُغيّر حياة الناس
٢ أغسطس ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
FIFA يعتزم دعم كأس العالم للمشردين بعد الاتفاقية الموقعة في باريس
٢ أغسطس ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يقدّم ثلاثة تعهدات للقمة الدولية من أجل الرياضة لتحقيق التنمية المستدامة
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يرحب بالاتحادات الأعضاء في مقر باريس قبل انطلاق البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم 2024
٢٢ يوليو ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
"مسؤولية هائلة": نادية نديم تشرح لماذا يُمكن لكرة القدم أن تحسّن حياة الناس
٢٨ يونيو ٢٠٢٤
الرئيس
الأمم المتحدة تدعم دعوة رئيس FIFA للاحتفال بالأسبوع العالمي لكرة القدم
٢٣ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
إنفانتينو يؤكد على مهمة FIFA المتمثّلة بتطوير كرة القدم حول العالم في خطابه أمام كونغرس FIFA
١٧ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA يُعلن عن تعاون مع كلية ميامي ديد
٢٩ أبريل ٢٠٢٤
التطوير
FIFA يحتفل باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
٦ أبريل ٢٠٢٤
المنظمة
سلسلة FIFA™ تُظهر قوة كرة القدم على توحيد الشعوب مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
٦ أبريل ٢٠٢٤
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