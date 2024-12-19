آخر الأخبار

Thousands of women dressed in red wave flags and chant at Naqsh-e Jahan Stadium in Isfahan, Iran, on December 16, 2024. The event is a rare exception, as women are usually banned from attending stadium matches in Iran. (Photo by Hossein / Middle East Images / Middle East Images via AFP) (Photo by HOSSEIN/Middle East Images/AFP via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يرحب بالحضور المتزايد للنساء في ملاعب كرة القدم في إيران
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
BUENOS AIRES, ARGENTINA - NOVEMBER 8: A view of the action during the IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association) World Championship XXV on November 8, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo Courtesy of IGLFA)
التأثير الاجتماعي
FIFA يدعم بطولة العالم لمجتمع الميم في الأرجنتين
١١ نوفمبر ٢٠٢٤
OCTOBER 2024; Launch of women's league in Somalia, photo courtesy of the Somali Football Federation
كرة القدم للسيدات
خلق مستقبل مستدام لكرة القدم للسيدات في الصومال
١ نوفمبر ٢٠٢٤
ANDIZHAN, UZBEKISTAN - SEPTEMBER 18: Fans of Kazakhstan are seen prior to the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 match between Libya and Kazakhstan at Andijan Universal Sports Complex on September 18, 2024 in Andizhan, Uzbekistan. (Photo by Anvar Ilyasov - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
مشجعو آسيا الوسطى يتحدون في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
٢ أكتوبر ٢٠٢٤
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 21: A view of the action during the Seoul 2024 Homeless World Cup at Hanyang University on September 21, 2024 in Seoul, South Korea. (Photo courtesy of Homeless World Cup)
المنظمة
كأس العالم للمشردين سيول 2024 تحظى بإشادة واسعة باعتباره احتفالاً بالأمل
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 26: Seoul 2024 Homeless World Cup at Hanyang University on September 26, 2024 in Seoul, South Korea. (Photo courtesy of Homeless World Cup)
التأثير الاجتماعي
FIFA وكأس العالم للمشردين يكشفان عن تصميم كأس البطولة قبل المباراة النهائية
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
Morocco fans Aziz and Ouakrim
كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™
القدر يجمع مشجعي المغرب عزيز وأوكريم في أوزبكستان
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
Homeless World Cup 2014, Santiago, Chile
التأثير الاجتماعي
سبع نقاط أساسية عن كأس العالم للمشردين
٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 08: FIFA Legend Mia Hamm during the FIFA House Olympic family meeting at FIFA's Paris office on August 08, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
Football Unites the World
أسطورة المنتخب الأمريكي للسيدات ميا هام: كرة القدم قادرة على التقريب بين الشعوب وتوحيد العالم
٨ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 08: FIFA President Gianni Infantino during the FIFA House Olympic family meeting at FIFA's Paris office on August 08, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو: FIFA فخور بالانضمام إلى الأسرة الأولمبية
٨ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 05: FIFA President Gianni Infantino and World Athletics President Sebastian Coe pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the World Athletics President at FIFA's Paris office on August 05, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في باريس
٥ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 02: FIFA President Gianni Infantino is presented with a photo by President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young during Signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between FIFA and Homeless World Cup Foundation at FIFA's Paris office on August 02, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
كأس العالم للمشردين: قوّة عظيمة يُمكنها أن تُغيّر حياة الناس
٢ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - AUGUST 02: (L-R) FIFA Senior Football Advisor Youri Djorkaeff, President and Founder of the Homeless World Cup Mel Young, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger during Signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between FIFA and Homeless World Cup Foundation ceremony at FIFA's Paris office on August 02, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
FIFA يعتزم دعم كأس العالم للمشردين بعد الاتفاقية الموقعة في باريس
٢ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 25: FIFA President Gianni Infantino speaks on stage alongside FIFA Senior Football Advisor Youri Djorkaeff (L) and Jessica Houara (R) during the Sport For Sustainable Development Summit at Carrousel du Louvre on July 25, 2024 in Paris, France. (Photo by Nicolas Luttiau/AFD)
الرئيس
رئيس FIFA يقدّم ثلاثة تعهدات للقمة الدولية من أجل الرياضة لتحقيق التنمية المستدامة
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 22: FIFA President Gianni Infantino speaks during the Celebratory Lunch on the sidelines of the Olympic Games Paris 2024 at FIFA Paris offices on July 22, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يرحب بالاتحادات الأعضاء في مقر باريس قبل انطلاق البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم 2024
٢٢ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JUNE 26: Dr. Nadia Nadim during The Game Changers at Home of FIFA on June 26, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
"مسؤولية هائلة": نادية نديم تشرح لماذا يُمكن لكرة القدم أن تحسّن حياة الناس
٢٨ يونيو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - MAY 21: FIFA President Gianni Infantino records message for World Football Week on May 21, 2024 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
الأمم المتحدة تدعم دعوة رئيس FIFA للاحتفال بالأسبوع العالمي لكرة القدم
٢٣ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 17: Gianni Infantino, President of FIFA speaks on stage during the 74th FIFA Congress 2024 at the Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) on May 17, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Thananuwat Srirasant - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يؤكد على مهمة FIFA المتمثّلة بتطوير كرة القدم حول العالم في خطابه أمام كونغرس FIFA
١٧ مايو ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - APRIL 29: FIFA President Gianni Infantino and Miami Dade College President Madeline Pumariega during the FIFA and Miami Dade College collaboration announcement on April 29, 2024 in Miami, Florida, United States of America. (Photo Courtesy of Miami Dade College)
الرئيس
رئيس FIFA يُعلن عن تعاون مع كلية ميامي ديد
٢٩ أبريل ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: A detailed view of the 'Football Unites The World' flag prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
التطوير
FIFA يحتفل باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
٦ أبريل ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 14: A detailed view of the 'Football Unites The World' captains armband in the dressing room prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between Brazil and New Caledonia at Jakarta International Stadium on November 14, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سلسلة FIFA™ تُظهر قوة كرة القدم على توحيد الشعوب مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
٦ أبريل ٢٠٢٤
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