تضافرت جهود FIFA والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرفع مستوى الوعي حول الحق في طلب اللجوء لأولئك الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد. يوجد في العالم حالياً رقم قياسي للأشخاص الذي تعرّضوا للتهجير القسري، وهو يزيد عن 110 مليون نازح. وفي سبيل بناء مستقبل أفضل للملايين من الناس عبر العالم، نوحِّد جهودنا من أجل تحقيق السلم والسلام.