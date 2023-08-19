من خلال البطولات التي ينظّمها وأنشطته في مجال حوكمة وتطوير كرة القدم، يخلق FIFA وظائف وفرصاً استثمارية على مستوى البنية التحتية، ويروّج لقيم المساواة والعدل وتعزيز الأواصر الاجتماعية بين الشعوب والدولة. ويجلب هذا التأثير المتين معه مستوى كبيراً من المسؤولية. يدرك FIFA تماماً التزاماته المتمثلة بضمان الكرامة الأصيلة والحقوق المتساوية لكل شخص على صلة بأنشطة FIFA. وهذه المسؤولية مُصانة في المادة رقم 3 من لوائح FIFA، التي تنص على ما يلي: "FIFA ملتزم بحماية كافة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، ويسعى للترويج لحماية هذه الحقوق". وتشرح "سياسة FIFA لحقوق الإنسان" هذا الالتزام المنصوص عليه في اللوائح، وتحدد مقاربة FIFA على مستوى التطبيق، وبما يتوافق مع "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان". ومنذ 2016، وضع FIFA برامجاً استراتيجياً لتضمين احترام حقوق الإنسان في عمليات المنظمة وعلاقاتها. وفيما يتعلق ببطولات FIFA، يشمل هذا البرنامج خطوات مثل: