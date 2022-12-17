تُنشر التقارير الفنية بعد كل بطولة ينظمها FIFA من أجل تحليل تطوّر اللعبة. والتقرير، الذي تنشره مجموعة الدراسات الفنية ويُعده قسم التطوير التقني للهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم الدولية، يضم تحليلاً لكل مباراة، وإحصائيات مفصلة، بالإضافة إلى تقييم لأداء كل فريق. إليكم عدداً من التقارير الفنية المختارة من بطولات مختلفة نظمها FIFA. ويمكن الاطلاع عليها في القسم ذي الصلة من كل دورة سابقة للبطولات.