لكل شخص الحق في الحصول على غذاء صحي. وباستخدام كأس العالم للسيدات 2023 FIFA في أستراليا ونيوزيلندا، عمل FIFA مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي بأهمية حصول البالغين والأطفال على الغذاء. تهدف حملة "Unite for Zero Hunger" إلى ضمان حصول الجميع، في كل مكان، على غذاء صحي ومستدام.

المساعدة على درء أزمة المجاعة العالمية معاً من أجل القضاء على الجوع

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الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي

يواجه العالم أزمة جوع عالمية تؤدي إلى معاناة 345 مليون شخص - الكثير منهم أطفال - من انعدام حادّ في الأمن الغذائي. وسيدعم FIFA برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في التوعية بأزمة الغذاء العالمية، مستغلاً أكبر بطولة ينظمها عام 2023.

برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية تعمل على إنقاذ الأرواح وإحداث تغيير في حياة الناس حول العالم، إذ قام البرنامج عام 2022 بتقديم وجبات مغذية ووجبات مدرسية خفيفة ومخصَّصات منزلية لإجمالي 20 مليون طفل في العالم، بحيث عمل على تحسين تغذيتهم واستفادتهم من تعليم يعود بتغيير جوهري على حياتهم.

CALI, COLOMBIA - SEPTEMBER 19: Children from the Futsal Club CD Lyon take part in a Futsal Festival at the Coliseo el Pueblo Stadium on September 19, 2016 in Cali, Colombia. (Photo by Ian MacNicol - FIFA/FIFA via Getty Images)
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برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)

حملة Unite for Zero Hunger في كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بالصور

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شارة القيادة مع شعار حملة Unite for Zero Hunger

02/10

شارة القيادة مع شعار حملة Unite for Zero Hunger

أحدث الأخبار

SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 16: FIFA President Gianni Infantino with FIFA Secretary General Fatma Samoura (L) and Executive Director of the World Food Programme Cindy McCain (C) during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Semi Final match between Australia and England at Stadium Australia on August 16, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة تشكر FIFA على مؤازرته لحملة القضاء على الجوع
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Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
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كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
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Football Unites the World
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FIFA يعقد شراكة مع وكالات الأمم المتحدة من أجل تنظيم حملات اجتماعية خلال كأس العالم
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