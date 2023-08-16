لكل شخص الحق في الحصول على غذاء صحي. وباستخدام كأس العالم للسيدات 2023 FIFA في أستراليا ونيوزيلندا، عمل FIFA مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي بأهمية حصول البالغين والأطفال على الغذاء. تهدف حملة "Unite for Zero Hunger" إلى ضمان حصول الجميع، في كل مكان، على غذاء صحي ومستدام.