لكل شخص الحق في الحصول على غذاء صحي. وباستخدام كأس العالم للسيدات 2023 FIFA في أستراليا ونيوزيلندا، عمل FIFA مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي بأهمية حصول البالغين والأطفال على الغذاء. تهدف حملة "Unite for Zero Hunger" إلى ضمان حصول الجميع، في كل مكان، على غذاء صحي ومستدام.
الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي
يواجه العالم أزمة جوع عالمية تؤدي إلى معاناة 345 مليون شخص - الكثير منهم أطفال - من انعدام حادّ في الأمن الغذائي. وسيدعم FIFA برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في التوعية بأزمة الغذاء العالمية، مستغلاً أكبر بطولة ينظمها عام 2023.
برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية تعمل على إنقاذ الأرواح وإحداث تغيير في حياة الناس حول العالم، إذ قام البرنامج عام 2022 بتقديم وجبات مغذية ووجبات مدرسية خفيفة ومخصَّصات منزلية لإجمالي 20 مليون طفل في العالم، بحيث عمل على تحسين تغذيتهم واستفادتهم من تعليم يعود بتغيير جوهري على حياتهم.
حملة Unite for Zero Hunger في كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ بالصور
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شارة القيادة مع شعار حملة Unite for Zero Hunger
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