تقني

توظيف التكنولوجيا لتحسين اللعبة

اتّبع FIFA مسارات متوازية في استخدام التكنولوجيا لصالح مجتمع كرة القدم. يواصل تعزيز تنفيذ الأدوات والأنظمة الحالية إعادة تشكيل الطريقة التي يتم بها تقديم اللعبة وتصورها، كما يؤدي أيضاً إلى تحسين الكفاءة في إدارة اللعبة. في الوقت نفسه، اضطلع FIFA بدور تسهيل الفعالية من حيث التكلفة لتلك الأدوات الضرورية والتأكد من إتاحتها عالمياً لبدء تحسن موحد في تجربة كرة القدم حول العالم.

تعرف على المزيد في أهداف FIFA الإستراتيجية 2024-2027، الهدف 3.

آخر الأخبار من القسم التقني

آخر الأخبار من القسم التقني

WELLINGTON, NEW ZEALAND - JULY 21: Referee Casey Reibelt in action during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group C match between Spain and Costa Rica at Wellington Regional Stadium on July 21, 2023 in Wellington / Te Whanganui-a-Tara, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم
كيسي ريبلت: قدوة تحكيمية استلهمت ممن سبقنها
٧ مارس ٢٠٢٤
MELBOURNE, AUSTRALIA FEBRUARY 20: Football Australia’s FIFA Talent Development Scheme unveiling at the Home of the Matildas in Melbourne on Tuesday 20 February 2024. (Photo Aleks Kostadinoski/Football Australia)
التطور التقني
أستراليا تستقطب نجوم ونجمات الغد بإطلاق مخطط تطوير المواهب
٢٣ فبراير ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 17: FIFA Beach Soccer Expert Francisco Petrasso makes a presentation with Francisco Franco at the FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop on February 17, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Martin Dokoupil - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
رفع مستوى كرة القدم الشاطئية: الخبراء يجتمعون في ورشة عمل بدبي
٢١ فبراير ٢٠٢٤
Spain's coach Montserrat Tome reacts during the UEFA Women's Nations League group A4 football match between Spain and Italy at the Pasaron Municipal Stadium in Pontevedra. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) (Photo by MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
مونتسي تومي: "يجب الحفاظ على الطموح والتسلح بعقلية الفوز والتحلي بالتواضع"
٢٠ فبراير ٢٠٢٤
BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 31: Michelle Alozie of Nigeria runs with the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group B match between Ireland and Nigeria at Brisbane Stadium on July 31, 2023 in Brisbane, Australia. (Photo by Matt Roberts - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
أسرع وأكثر إحكاما وأداء أفضل لحراسة مرمى: كأس العالم للسيدات FIFA تعكس ارتفاعًا هائلاً في المعايير الفنية
٩ فبراير ٢٠٢٤
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ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 23: Panama women's national football team Head Coach Ignacio Quintana poses for a portrait during the Post FIFA Women's World Cup Coaches Forum at HoF, Home of FIFA on January 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
كوينتانا: "لقد جعلنا جماهير بنما فخورة بنا. هذا هو إرثنا"
SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 30: Angelo Marsiglia, Assistant Coach of Colombia, celebrates following victory after the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Germany and Colombia at Sydney Football Stadium on July 30, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
المدربون يستحضرون ذكريات الشهر الذي صنع تاريخ كرة القدم
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 23: (L-R) FIFA Senior Technical Development Manager Belinda Wilson, Japan women's national football team Head Coach Futoshi Ikeda and Blanca Romero during the Post FIFA Women's World Cup Coaches Forum at HoF, Home of FIFA on January 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
منتدى مدربي ومدربات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™: فرصة تعليمية هائلة
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 23: A group photo during the Post FIFA Women's World Cup Coaches Forum at HoF, Home of FIFA on January 23, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو في منتدى المدربي والمدربات: كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ فتح عيون العالم
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Ivana Andres of Spain and teammates celebrate with the FIFA Women's World Cup Trophy following victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
منتدى المدربين يقدم رؤى فنية وتكتيكية عن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA
PRETORIA, SOUTH AFRICA - SEPTEMBER 29: A general view during the FIFA Training Centre session on attacking against a high block, receiving between lines with the SAFA girls academy team on September 29, 2023 in Pretoria, South Africa. (Photo by Johan Rynners - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
برنامج FIFA لتطوير المواهب يواصل تقدمه على قدم وساق خلال عام 2023
كل الأخبار والمواضيع حول القسم التقني

مركز FIFA التدريبي

يستفيد المدربون من كافة المستويات والفئات العمرية في مركز FIFA التدريبي من مجموعة متنوعة من الحصص التدريبية المتطورة والتحليلات ومحتوى فيديو عن نفس الموضوع لتعزيز ما يتركوه من أثر على اللعبة.

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تطوير المواهب

أوصلت دراسة رائدة أجراها FIFA رسالة مفادها أن كل لاعب موهوب يستحق فرصة للتعرف عليه وتطويره.

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التكنولوجيا والابتكار في كرة القدم

فريق التكنولوجيا والابتكار في كرة القدم مسؤول عن حل المشاكل القائمة في عالم كرة القدم من خلال اختبار وتطبيق تقنيات وابتكارات جديدة.

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التحكيم

يقوم قسم تحكيم FIFA على تعزيز حماية القيم الرئيسية وتحسين اللعبة من خلال تطوير قدرات حكام المباريات ومدربي الحكام.

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التقرير العالمي لتطوير كرة القدم

زيادة القدرة التنافسية العالمية - تحليل النظام الإيكولوجي لتنمية المواهب.

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مجموعة الدراسات الفنية

اقرأ التقارير التي جمعتها مجموعة الدراسة الفنية في كل بطولة من بطولات FIFA.

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