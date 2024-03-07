اتّبع FIFA مسارات متوازية في استخدام التكنولوجيا لصالح مجتمع كرة القدم. يواصل تعزيز تنفيذ الأدوات والأنظمة الحالية إعادة تشكيل الطريقة التي يتم بها تقديم اللعبة وتصورها، كما يؤدي أيضاً إلى تحسين الكفاءة في إدارة اللعبة. في الوقت نفسه، اضطلع FIFA بدور تسهيل الفعالية من حيث التكلفة لتلك الأدوات الضرورية والتأكد من إتاحتها عالمياً لبدء تحسن موحد في تجربة كرة القدم حول العالم.