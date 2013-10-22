01 نوفمبر 2022
تسلط الحلقة الأخيرة من برنامج Living Football قبل نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ الضوء على القضايا المهمة التي تحيط بالبطولة التي ستنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني في الدوحة.
يتحدث أندرو ماسي، مدير قسم FIFA الطبي، عن مختلف العمليات التي ستجرى في كأس العالم، ويسلط الضوء على بروتوكول FIFA الطبي الجديد لارتجاج المخ: "البروتوكول هو دليل مفصل، خطوة بخطوة، لمعالجي الفرق والأطباء، ينبههم إلى أفضل السبل لعلاج ارتجاج في الدماغ أو إصابة محتملة جراء ارتجاج في كرة القدم".
تسلط الحلقة الضوء أيضا على الدور الجديد للفائز السابق بكأس العالم FIFA، الفرنسي مارسيل دوسايي، الذي كرس نفسه لحماية البيئة منذ اعتزاله. وكجزء من حملة FIFA "بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض"، يدعو إلى التركيز على أهمية إعادة التدوير خلال البطولة.
وفي الختام، يسلط برنامج Living Football الضوء على بيدرو، الفتى البرازيلي الذي، على الرغم من إصابته بالعمى، لم يتخل عن شغفه بملصقات كأس العالم وابتكر نسخة معدلة لألبوم "بانيني" على طريقة "برايل". يقول أليساندرو فيلا، مدير التراخيص فيFIFA ، إن فكرته أعطت الانطلاقة لأمور أكبر.