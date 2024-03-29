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طرق التواصل
الموقع الرسميwww.uefa.com
العنوان
Route de Genève 46,
1260 NYON
Switzerland
طرق التواصل
الهاتف: +41-848/00 27 27
فاكس: +41-848/01 27 27
هاتف الإعلام:+41-848/04 27 27
التنظيم
President
Aleksander CEFERIN
Slovenia
Senior Vice President
Karl-Erik NILSSON
Sweden
Vice President
Armand DUKA
Albania
David GILL
England
Gabriele GRAVINA
Italy
Laura McALLISTER
Wales
Zbigniew BONIEK
Poland
General Secretary
Theodore THEODORIDIS
Greece
Treasurer
David GILL
England
آخر أخبار أوروبا
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤