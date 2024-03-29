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الموقع الرسمي

www.uefa.com

العنوان

Route de Genève 46,

1260 NYON

Switzerland

طرق التواصل

الهاتف: +41-848/00 27 27

فاكس: +41-848/01 27 27

هاتف الإعلام:+41-848/04 27 27

التنظيم

President

Aleksander CEFERIN

Slovenia

Slovenia

Senior Vice President

Karl-Erik NILSSON

Sweden

Sweden

Vice President

Armand DUKA

Albania

Albania

David GILL

England

England

Gabriele GRAVINA

Italy

Italy

Laura McALLISTER

Wales

Wales

Zbigniew BONIEK

Poland

Poland

General Secretary

Theodore THEODORIDIS

Greece

Greece

Treasurer

David GILL

England

England
آخر أخبار أوروبا

آخر أخبار أوروبا

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Sergi Roberto of FC Barcelona celebrates after Robert Lewandowski of FC Barcelona (not pictured) scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 second leg match between FC Barcelona and SSC Napoli at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 12, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
المنظمة
برشلونة يخوض معركة حاسمة في سباق التأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٩ مارس ٢٠٢٤
BAKU, AZERBAIJAN - MARCH 22: Players of Bulgaria celebrate during the FIFA Series 2024 Azerbaijan match between Tanzania and Bulgaria at Dalga Arena on March 22, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
أمل كبير بنهضة قريبة لكرة القدم البلغارية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
٢٢ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
٢٢ مارس ٢٠٢٤
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Bulgaria's forward Kiril Despodov (L) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 group G qualification football match between Bulgaria and Serbia in Razgrad, on June 20, 2023. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP) (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بلغاريا تتطلَّع إلى تحقيق أقصى استفادة من مشاركتها في سلسلة FIFA 2024™
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
DOHA, QATAR - DECEMBER 11: Yacine Brahimi and Mohammed Belaili of Algeria celebrate victory in the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Morocco and Algeria at Al Thumana Stadium on December 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
سلسلة FIFA™ ستحطّ رحالها على أرض محاربي الصحراء
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
CAIRO, EGYPT - OCTOBER 06: Egypt fans before the FIFA U20 World Cup Round of 16 match between Egypt and Costa Rica at the Cairo International Stadium on October 6, 2009 in Cairo, Egypt. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر
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