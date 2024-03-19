من خلال سلسلة FIFA، سيدعم FIFA اتحاداته الأعضاء في تنظيم سلسلة من المباريات الودية الدولية تضم كل منها أربعة منتخبات وطنية من اتحادات قارية مختلفة على أن تقام المواجهات في دولة مضيفة واحدة. ستوفّر هذه المبادرة للاتحادات الأعضاء فرصة أكبر لمواجهة منتخبات وطنية من قارات أخرى في مباريات دولية، مما سيخلق فرصاً جديدة للتطوير الفني على نحو لم يكن متاحاً في السابق للكثير من البلدان. سيُقام المشروع التجريبي في الفترة الممتدة من 18 إلى 26 مارس/آذار 2024. تشهد نسخة المقبلة من سلسلة FIFA، مشاركة منتخبات من الاتحادات القارية الستة، ويتم التخطيط لإقامة النسخ التالية خلال فترة المباريات الدولية المخصَّصة لشهر مارس/آذار في كل سنة من السنوات الزوجية.
تمثِّل سلسلة FIFA بالفعل خطوة إيجابية وقفزة نوعية على الصعيد العالمي لكرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية. ستتيح تفاعلًا أكثر قيمة في كرة القدم للاعبين والمنتحبات والجماهير، بقدر ما تساهم بشكل ملموس في تطوير اللعبة.
تهدف سلسلة FIFA إلى تحقيق الفوائد التالية:
إفادة المنتخبات الوطنية
تفيد سلسلة FIFA المنتخبات الوطنية التي لا تتاح لها عادةً فرصة اللعب ضد فرق من اتحادات قارية أخرى.
المزيد من المباريات المفيدة
يهدف FIFA إلى تسهيل المزيد من المباريات المفيدة بين الفرق من مختلف الاتحادات القارية بهدف نهائي هو السماح بمزيد من التفاعل الدولي لكرة القدم، وبالتالي تقديم مساهمة ملموسة في تطوير كرة القدم.
مساهمة ملموسة في تطوير اللعبة
ستتيح المباريات المفيدة تفاعلًا أكثر قيمة في كرة القدم للاعبين والمنتحبات والجماهير، بقدر ما تساهم بشكل ملموس في تطوير اللعبة.
إتاحة فرص للتطوير التقني
تعمل سلسلة FIFA على إتاحة فرص للتطوير التقني لم تكن متاحة في السابق للعديد من الاتحادات الأعضاء.
تتضمن المرحلة التجريبية لسلسلة FIFA في مارس/آذار 2024 مشاركة 24 اتحاداً عضواً في FIFA يلعبون في خمسة مواقع عبر ثلاث قارات. يُمكنكم متابعة كافة المباريات بالضغط هنا.
|البلد المضيف
|المنتخبات
|سلسلة FIFA لعام 2024 - الجزائر
|الجزائر (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) أندورا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) بوليفيا (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) جنوب أفريقيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
|سلسلة FIFA لعام 2024 - أذربيجان
|أذربيجان (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) بلغاريا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) منغوليا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) تنزانيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
|سلسلة FIFA لعام 2024 - مصر
|كرواتيا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) مصر (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) تونس (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) نيوزيلندا (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)
|سلسلة FIFA لعام 2024 - المملكة العربية السعودية
|جزر الرأس الأخضر (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) كمبوديا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) غينيا الاستوائية (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) غويانا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)
|سلسلة FIFA لعام 2024 - المملكة العربية السعودية
|برمودا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم) بروناي دار السلام (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) غينيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) فانواتو (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)
|سلسلة FIFA لعام 2024 - سريلانكا
|بوتان (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) جمهورية أفريقيا الوسطى (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) بابوا غينيا الجديدة (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم) سريلانكا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
البث المباشر - سلسلة FIFA لعام 2024™
تقام سلسلة FIFA لعام 2024 في الفترة ما بين 21 و26 مارس/آذار، وتضم منتخبات وطنية من جميع الاتحادات الستة تتنافس في خمسة مواقع مختلفة.