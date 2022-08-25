تُعد غرفة المقاصة جزءاً لا يتجزأ من التزام FIFA المستمر بإدخال تغييرات جوهرية على نظام انتقالات لاعبي كرة القدم بين الأندية، حيث جاءت فكرة إنشاء هذه الهيئة من لجنة FIFA للجهات الفاعلة في كرة القدم وصادق على إحداثها مجلس FIFA في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ضمن الحزمة الأولى من الإصلاحات المتعلقة بنظام الانتقالات. لا يزال هناك خلل كبير في التوازن على صعيد كرة القدم العالمية وما يترتب عنه من مكافآت غير كافية للأندية التي تُؤهل اللاعبين للاحتراف منذ سن صغيرة. وفي إطار الجهود الرامية للمساعدة على معالجة هذا الوضع، ستتولى غرفة المقاصَّة دفع مكافآت تأهيل اللاعبين (التعويض على التدريب والمساهمات التضامنية) للأندية التي تستحقها. ومن المتوقع أنه بفضل غرفة مقاصة FIFA، فإن المبلغ الموزع كل عام على أندية التدريب سيرتفع بشكل كبير.