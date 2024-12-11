اجتمعت كافة اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً وطنياً في كونغرس FIFA الاستثنائي الذي عُقد عبر الفيديو، وعيَّنت المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم FIFA 2030™، مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي (بواقع مباراة واحدة في كل دولة)، بينما تم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™.
وجاء تعيين الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™ بالتزكية ليُسدل الستار على إجراءات وتدابير تقديم ملفات الترشُّح التي تمت في إطار عملية شاملة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد الاقتراح بالإجماع الذي تقدَّم به مجلس FIFA وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التوافق والتناوب بين القارات فيما يتعلق باستضافة البطولة.