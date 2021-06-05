يهدف برنامج FIFA للتعلم الالكتروني الخاص بالنزاهة إلى تعزيز مفهوم النزاهة من خلال توعية المعنيين بكرة القدم حول أخطار التلاعب بالمباريات، وبالتالي حماية نزاهة مباريات وبطولات كرة القدم حول العالم. البرنامج التعليمي مفتوح لجميع الأفراد المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بكرة القدم، وهو كذلك مفتوح أمام الراغبين بمعرفة المزيد حول مفهوم النزاهة وفهم أهميتها ومكانتها في كرة القدم. وبالمثل، فإن البرنامج التعليمي متاح أيضاً لجميع الاتحادات الأعضاء في FIFA والاتحادات القارية الست لاستخدامه كمواد دعم لأغراضهم الخاصة في نطاق مبادرات النزاهة الخاصة بهم. ويوضح البرنامج التعليمي معنى التلاعب بالمباريات، وآلية اكتشاف وسائله، والتهديدات التي يشكلها على الأفراد ورياضة كرة القدم بشكل عام، ومن يقف وراءه. علاوة على ذلك، يوجز البرنامج اللوائح التي وضعها FIFA لمكافحة التلاعب بالمباريات، وطريقة الإبلاغ بشكل صحيح عن أساليب أو حوادث التلاعب بالمباريات، وكذلك أي سوء سلوك آخر متعلق بالنزاهة. إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات بخصوص أي مسائل تشغيلية تتعلق بالبرنامج التعليمي، فالرجاء النقر على رابط التعلم الإلكتروني الخاص بالنزاهة أدناه، والاطلاع على قسم الأسئلة الشائعة في أسفل صفحة البرنامج التعليمي.