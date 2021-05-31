ما هو برنامج FIFA Connect؟

يساعد برنامج FIFA Connect الاتحادات الأعضاء على تسجيل جميع أصحاب المصلحة بطريقة منهجية وتتبّع اللاعبين والمدربين والحكام أينما كانوا في العالم. يوفر البرنامج رمز معرف FIFA فريد لكل فرد له دور في كرة القدم. هذا الرمز هو بمثابة رقم جواز سفر رقمي لكرة القدم ويحتوي على معلومات عن تاريخ كل صاحب مصلحة.

هل تعلم؟ إذا كان لدى الاتحاد العضو نظام تسجيل على الكمبيوتر، فيمكنه الاتصال بالنظام البيئي الذي يوفره FIFA Connect من خلال خدمة معرّف الاتصال Connect ID Service. وإذا لم يكن لدى الاتحاد العضو مثل هذا النظام، فإن FIFA يوفر نظام تسجيل منصة كونيكت Connect Platform Registration System ونظام إدارة المنافسة Connect Competition Management System (CMS) للمساعدة في بدء تسجيل أصحاب المصلحة في كرة القدم والإدارة الرقمية للمسابقات.

فوائد البرنامج

يهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي:

توفير رمز تعريف فريد واحد صالح عالمياً لجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم.

الشفافية والفعالية في إدارة كرة القدم من خلال التسجيل المنتظم لجميع اللاعبين وأصحاب المصلحة في كرة القدم والإدارة الرقمية للمسابقات.

عم تطوير الاتحادات الأعضاء من خلال تحديد خطة استراتيجية للتسجيل وتكنولوجيا المعلومات على أساس مستوى التقدم التكنولوجي الحالي لديها.

توحيد البيانات والعمليات وإيجاد نظام بيئي واحد للبيانات في كرة القدم، مما يتيح سهولة تكامل وتبادل البيانات من مصادر مختلفة.

تحقيق مزايا تجارية من خلال استخدام البيانات المجمعة للتواصل مع الرعاة والمعجبين.

خدمات البرنامج

معايير FIFA Connect للعمليات والبيانات

حجر الزاوية في تبادل البيانات دولياً

الغرض: تسهل عمليات FIFA Connect إنشاء عمليات تسجيل باستخدام أفضل الممارسات، بينما يحدد معيار بيانات FIFA Connect "لغة" مشتركة لبيانات كرة القدم، وبالتالي تبسيط عملية تبادل بيانات كرة القدم الأساسية مثل تفاصيل اللاعب ومعلومات النادي ونتائج المباريات. الفائدة: نظام إدارة كرة قدم متكامل وموحد يخاطب جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

تسجيل أصحاب المصلحة

الغرض: تطبيق الكتروني يمكّن الاتحادات الأعضاء من تسجيل لاعبي كرة القدم والمدربين والحكام والمسؤولين من أي مكان وفي أي وقت. الفائدة: منصة متعددة اللغات يمكن استخدامها على أجهزة متعددة لبدء عملية التسجيل لحظياً ويمكن توليفها وفقاً لمتطلبات كل اتحاد عضو. يُخصص لكل صاحب مصلحة مسجّل تلقائياً معرّف FIFA خاص ويمكن تخصيصه للفرق والمسابقات والمباريات في Connect CMS.

إدارة المسابقات رقمياً

الغرض: تخطيط وجدولة المسابقات، وتعيين الملاعب والمسؤولين، وإدخال نتائج المباريات وعرض الترتيب للجماهير - وكل ذلك رقمياً، من مباريات القواعد الشعبية حتى البطولات الرئيسية. الفائدة: يمكن دمج Connect CMS مع منصة Connect بما يتوافق مع احتياجات الاتحادات الأعضاء، وبدون استخدام الورق. يدير جميع المسابقات، من عملية التخطيط إلى إعداد المباراة، ويلتقط بيانات المباراة وتقارير الحكام ويعرض الترتيب والإحصاءات الحديثة تلقائياً.

معرّف FIFA Connect

رقم تعريف فريد لكل صاحب مصلحة في كرة القدم في جميع أنحاء العالم الغرض: إنشاء معرّف كرة قدم عالمي فريد لكل صاحب مصلحة في كرة القدم، بما في ذلك اللاعبين والحكام والمدربين والمسؤولين والمنظمات والملاعب. الفائدة: تقدم خدمة معرف FIFA Connect بيانات تم التحقق منها لجميع عمليات تسجيل اللاعبين وتساعد على قياس جودة البيانات وتحسينها في قاعدة البيانات الآمنة لدى كل اتحاد عضو. يعمل المعرف كعامل تمكين لتبادل ودمج المعلومات حول أصحاب المصلحة وتقديم إحصائيات حول المشاركة في كرة القدم من حيث الدور والتخصص والفئة العمرية والنوع الاجتماعي.

لماذا يعتبر البرنامج مهماً؟

يساعد برنامج FIFA Connect كل اتحاد عضو على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

بناء الأسس: ضمان الامتثال للالتزامات التنظيمية ومراجعة جميع المعلومات التي تم جمعها والحصول على رؤى رئيسية من خلال إحصاءات أصحاب المصلحة والمسابقات.

تنمية المشاركة: التسجيل المنهجي للفتيات والنساء المشاركات في كرة القدم المنظمة وغير المنظمة عبر نظام تسجيل رقمي حديث.

تعزيز القيمة التجارية: التواصل والتفاعل مع الأعضاء المسجلين للتعرف بشكل كامل على جميع الأطراف المعنية.