يُعتبر برنامج بناء القدرات والتعليم استكمالاً للتوجهات السياساتية المقدمة إلى الاتحادات الأعضاء من خلال مجموعة أدوات FIFA الارشادية. ويشتمل هذا البرنامج على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الاتحادات الأعضاء الـ211 في FIFA ودعمها في زيادة معايير الوقاية. تم أولاً إعداد مسح معياري حول الوقاية في الاتحادات الأعضاء وإجراؤه لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2020 للمساعدة في تطوير برنامج FIFA لبناء القدرات والتعليم. نتج عن ذلك وضع تصور خلال عامي 2020 و2021 بشأن سلسلة من فعاليات بناء القدرات مصممة خصيصاً للاتحادات والاتحادات القارية الأعضاء في FIFA وتم تقديمها من خلال ورش العمل والندوات عبر الإنترنت. كما نتج عنه إطلاق دبلوم حراس FIFA للوقاية في الرياضة في يناير/كانون الثاني 2020 بهدف إضفاء الطابع المهني على دور ضباط الوقاية في الاتحادات الأعضاء ورفع معايير الوقاية في جميع أنحاء العالم. ويعتبر "دبلوم الوقاية - حراس FIFA في الرياضة" الذي طوره FIFA والجامعة المفتوحة، تجربة تعليمية مفتوحة كاملة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. وتم تصميم برنامج التعليم العالمي الجديد هذا لتعزيز معايير الوقاية في كرة القدم وإضفاء الطابع المهني عليها. ويتكوّن البرنامج من خمس دورات عبر الإنترنت تهدف بشكل أساسي إلى تدريب ودعم مسؤولي الوقاية من الاتحادات الأعضاء الـ211 في FIFA ("متعلمو FIFA"). ويمكن لمتعلمي FIFA الوصول إلى ندوات عبر الإنترنت ومنتديات خاضعة للإشراف وورش عمل تفاعلية وتقييمات كجزء من المنهاج الدراسي الذي يستمر على مدار 24 شهراً. يُطلب من متعلمي FIFA إكمال البرنامج للحصول على دبلوم حراس FIFA للوقاية في الرياضة. وبمجرد إطلاقها، ستكون الدورات الخمس عبر الإنترنت، والتي سيتم إطلاقها تدريجياً، مفتوحة ومتاحة مجاناً للمتعلمين الآخرين، من أي رياضة أو قطاع، ممن يرغبون في معرفة المزيد عن مسألة الوقاية في الرياضة. وإذا أكمل هؤلاء جميع الدورات الخمس بنجاح عبر الإنترنت، فسيتم منحهم "جائزة حراس FIFA للوقاية في الرياضة" FIFA Guardians Safeguarding in Sports Award من الجامعة المفتوحة.