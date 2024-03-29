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الموقع الرسمي

www.the-afc.com

العنوان

AFC House,

Jalan 1 / 155B,

Bukit Jalil,

57000 KUALA LUMPUR

Malaysia

طرق التواصل

الهاتف: +60-3/8994 3388

البريد الإلكتروني:media@the-afc.com

فاكس: +60-3/8994 2689

التنظيم

President

Shaikh Salman Bin Ebrahim AL KHALIFA

Bahrain

Bahrain

Vice President

Ganbaatar AMGALANBAATAR

Mongolia

Mongolia

Mehdi TAJ

Iran

Iran

Syed HAYAT

Pakistan

Pakistan

Zaw ZAW

Myanmar

Myanmar

General Secretary

Windsor JOHN

Malaysia

Malaysia
آخر أخبار آسيا

آخر أخبار آسيا

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 12: Sergi Roberto of FC Barcelona celebrates after Robert Lewandowski of FC Barcelona (not pictured) scores his team's third goal during the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 second leg match between FC Barcelona and SSC Napoli at Estadi Olimpic Lluis Companys on March 12, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
المنظمة
برشلونة يخوض معركة حاسمة في سباق التأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٩ مارس ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: A group photo during a FIFA meeting with Saudi Arabian Football Federation on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo courtesy of SAFF)
تطوير كرة القدم
السعودية تواصل تطورها باستضافة سلسلة FIFA لعام 2024™
٢٦ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
HANOI, VIETNAM - MARCH 22: FIFA Football for Schools workshop on March 22, 2024 in Hanoi, Vietnam. (Photo by Minh Hoang/FIFA)
HANOI, VIETNAM - MARCH 22: A general view of action during a FIFA Football for Schools workshop on March 22, 2024 in Hanoi, Vietnam. (Photo by Minh Hoang/FIFA)
HANOI, VIETNAM - MARCH 22: FIFA Football for School manager Antonio Buenaño Sánchez hands out bibs during a FIFA Football for Schools workshop on March 22, 2024 in Hanoi, Vietnam. (Photo by Minh Hoang/FIFA)
HANOI, VIETNAM - MARCH 22: FIFA Football for Schools workshop on March 22, 2024 in Hanoi, Vietnam. (Photo by Minh Hoang/FIFA)
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المنظمة
برنامج Football for Schools في فييتنام
٢٣ مارس ٢٠٢٤
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ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
PRELIMINARY JOINT QUALIFICATION 2026,MONGOLIA,AFGHANISTAN,12 - MUNKH-ORGIL ORKHON,17 - RAHMAT AKBARI,
تطوير كرة القدم
تقدم منغوليا الدولي يتواصل بدعم من FIFA
Bulgaria's forward Kiril Despodov (L) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 group G qualification football match between Bulgaria and Serbia in Razgrad, on June 20, 2023. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP) (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بلغاريا تتطلَّع إلى تحقيق أقصى استفادة من مشاركتها في سلسلة FIFA 2024™
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 11: Adidas Official Match Balls are seen prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between New Caledonia and England at Jakarta International Stadium on November 11, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جدول مباريات سلسلة FIFA لعام 2024™ متوفر الآن
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Mohammed Belaili of Algeria lifts the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA
AFC

آسيا الإتحادات الأعضاء في

أستراليا
أستراليا
أفغانستان
أفغانستان
أوزبكستان
أوزبكستان
إندونيسيا
إندونيسيا
الأردن
الأردن
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
البحرين
السعودية
السعودية
الصين
الصين
العراق
العراق
الفلبين
الفلبين
الكويت
الكويت
المالديف
المالديف
الهند
الهند
اليابان
اليابان
اليمن
اليمن
باكستان
باكستان
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
بنغلاديش
بنغلاديش
بوتان
بوتان
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايلندا
تايلندا
تركمانستان
تركمانستان
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
سريلانكا
سريلانكا
سنغافورة
سنغافورة
سوريا
سوريا
طاجيكستان
طاجيكستان
عمان
عمان
غوام
غوام
فلسطين
فلسطين
فييتنام
فييتنام
قطر
قطر