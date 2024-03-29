معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-afc.com
العنوان
AFC House,
Jalan 1 / 155B,
Bukit Jalil,
57000 KUALA LUMPUR
Malaysia
طرق التواصل
الهاتف: +60-3/8994 3388
البريد الإلكتروني:media@the-afc.com
فاكس: +60-3/8994 2689
التنظيم
President
Shaikh Salman Bin Ebrahim AL KHALIFA
Bahrain
Vice President
Ganbaatar AMGALANBAATAR
Mongolia
Mehdi TAJ
Iran
Syed HAYAT
Pakistan
Zaw ZAW
Myanmar
General Secretary
Windsor JOHN
Malaysia
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
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"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
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تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
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المنظمة
برنامج Football for Schools في فييتنام
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