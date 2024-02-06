القسم الطبي

يتمثل هدفنا في توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في بطولات FIFA والحفاظ على كرة القدم خالية من المنشطات وحماية وتحسين صحة كل من يمارس كرة القدم بدءاً من المستوى الشعبي وحتى أعلى مستويات المحترفين حول العالم. نحن ملتزمون بالوقاية من الإصابات التي تحدث على أرض الملعب والترويج لكرة القدم كنشاط صحي. نعمل مع الاتحادات الأعضاء ومراكز التميز الطبية التابعة لـFIFA وأصحاب المصالح الآخرين.