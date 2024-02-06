ما نقوم به
حماية وتحسين صحة كل من يمارس كرة القدم بدءاً من المستوى الشعبي وحتى أعلى مستويات المحترفين حول العالم.
يتمثل هدفنا في توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في بطولات FIFA والحفاظ على كرة القدم خالية من المنشطات وحماية وتحسين صحة كل من يمارس كرة القدم بدءاً من المستوى الشعبي وحتى أعلى مستويات المحترفين حول العالم. نحن ملتزمون بالوقاية من الإصابات التي تحدث على أرض الملعب والترويج لكرة القدم كنشاط صحي. نعمل مع الاتحادات الأعضاء ومراكز التميز الطبية التابعة لـFIFA وأصحاب المصالح الآخرين.
آخر الأخبار حول القسم الطبي
طبي
جياني إنفانتينو يتحدث عن أهمية رفاهية اللاعبين خلال افتتاحه مؤتمر FIFA الطبي في بوسطن
٦ فبراير ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
أسطورة FIFA وانشوب واتسون يُشجّع اللاعبين على التحدث علناً عن الصحة العقلية
١٤ فبراير ٢٠٢٤
المزيد
التعليم والتوعية
تزودنا الشعبية الجارفة لكرة القدم بمنصة للتوعية بالموضوعات الطبية الكروية. تشكّل الأبحاث والتعليم والتوعية عوامل رئيسية في الوقاية من الإصابات التي تمثل أحد أهم أهدافنا.