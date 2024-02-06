عن FIFA

القسم الطبي

ما نقوم به

حماية وتحسين صحة كل من يمارس كرة القدم بدءاً من المستوى الشعبي وحتى أعلى مستويات المحترفين حول العالم.

يتمثل هدفنا في توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في بطولات FIFA والحفاظ على كرة القدم خالية من المنشطات وحماية وتحسين صحة كل من يمارس كرة القدم بدءاً من المستوى الشعبي وحتى أعلى مستويات المحترفين حول العالم. نحن ملتزمون بالوقاية من الإصابات التي تحدث على أرض الملعب والترويج لكرة القدم كنشاط صحي. نعمل مع الاتحادات الأعضاء ومراكز التميز الطبية التابعة لـFIFA وأصحاب المصالح الآخرين.

آخر الأخبار حول القسم الطبي

آخر الأخبار حول القسم الطبي

BOSTON, MASSACHUSETTS - FEBRUARY 6: FIFA President Gianni Infantino with Patriots and New England Revolution owner Robert Kraft during the FIFA Medical Conference 2024 at The Westin Copley Place on February 6, 2024 in Boston, Massachusetts, United States. (Photo by Omar Rawlings - FIFA/FIFA via Getty Images)
طبي
جياني إنفانتينو يتحدث عن أهمية رفاهية اللاعبين خلال افتتاحه مؤتمر FIFA الطبي في بوسطن
٦ فبراير ٢٠٢٤
SAMARA, RUSSIA - JUNE 17: FIFA legend Paulo Wanchope of Costa Rica poses during the 2018 FIFA World Cup Russia group E match between Costa Rica and Serbia at Samara Arena on June 17, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
التأثير الاجتماعي
أسطورة FIFA وانشوب واتسون يُشجّع اللاعبين على التحدث علناً عن الصحة العقلية
١٤ فبراير ٢٠٢٤
BOSTON, MASSACHUSETTS - FEBRUARY 6: FIFA Director of Medical Andrew Massey during the FIFA Medical Conference 2024 at The Westin Copley Place on February 6, 2024 in Boston, Massachusetts, United States. (Photo by Omar Rawlings - FIFA/FIFA via Getty Images)
طبي
FIFA يختتم المؤتمر الطبي التاريخي في بوسطن
٧ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: Football Federation of Chile President Pablo Milad during FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣
المزيد
Víctor Camarasa, Real Oviedo player
المنظمة
فيكتور كاماراسا: "من المهم جدًا أن يحاول FIFA تقديم المساعدة"
MELBOURNE, AUSTRALIA - AUGUST 02: Captains Khadija Shaw of Jamaica and Marta of Brazil shakes hands at the coin toss prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group F match between Jamaica and Brazil at Melbourne Rectangular Stadium on August 02, 2023 in Melbourne, Australia. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
أسرة كرة القدم العالمية تواصل اتخاذ خطوات عملاقة في سبيل التوعية بالصحة النفسية
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: FIFA President Gianni Infantino meets with World Health Organizationís (WHO) Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus in New York, United States of America on September 22, 2023. (Photo by Arturo Holmes - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين الجانبين
Female Health Project Snapshot Front cover
كرة القدم للسيدات
FIFA يطلق مشروع تمكين المرأة في الرياضة لحماية صحتها وسلامتها وتعزيز أدائها
sydney, Australia - august 15: Heart Health Awareness at the Sydney / Gadigal FIFA Fan Festival during the FIFA Women's World Cup FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on august 15, 2023 in Sydney / Gadigal. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
طبي
التوعية والتثقيف محور اهتمام FIFA بالصحة القلبية
Heart Health Foundation event group photo
طبي
تعاونٌ بين FIFA ومنظمة خيرية للتوعية بأمراض القلب في كأس العالم للسيدات FIFA™
آخر الأخبار حول القسم الطبي

شبكة FIFA الطبية

تتيح شبكة FIFA الطبية للمستخدمين الاتصال والتفاعل وتبادل المعرفة أو الخبرات، مما يمكنهم من طلب المساعدة في حالة صعبة أو مواكبة الاتجاهات الحالية أو مناقشة علاج مثير للجدل.

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التعليم والتوعية
تزودنا الشعبية الجارفة لكرة القدم بمنصة للتوعية بالموضوعات الطبية الكروية. تشكّل الأبحاث والتعليم والتوعية عوامل رئيسية في الوقاية من الإصابات التي تمثل أحد أهم أهدافنا.
المزيد حول التعليم والتوعية
السكتة القلبية المفاجئة

السكتة القلبية المفاجئة هي فشل مفاجئ للقلب في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم عندما يتوقف عن النبض بشكل غير متوقع. وعادةً ما تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار في أي وقت وفي أي مكان.

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دورات طب كرة القدم

ينظم FIFA كل عام عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل الطبية في البطولات ومع الاتحادات الأعضاء التزاماً منه بتحسين مستوى طب كرة القدم وضمان أفضل مستوى من الرعاية لجميع اللاعبين في كل مكان.

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كل ما يتعلّق بالطب

التوعية التعليمية

ينظم FIFA كل عام عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل الطبية، بما في ذلك طب الطوارئ، وفي البطولات ومع الاتحادات الأعضاء.

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مراكز التميز

يعتمد FIFA المراكز المنشأة التي أثبتت خبرة طبية وتعليمية وبحثية في مجال كرة القدم.

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الوقاية من الإصابات: برنامج إحماء حراس المرمى

أصبحت كرة القدم رياضة أكثر تطلبًا في السنوات الأخيرة، والمطالب المفروضة على حراس المرمى ليست استثناءً. في الوقت الحاضر، يُتوقع من حراس المرمى أن يفعلوا أكثر من مجرد صد التسديدات: فهم مدعوون بانتظام إلى "اكتساح" خارج ركلة الجزاء.

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مركز موارد كوفيد-19

نصائح وإرشادات للتعامل مع قضايا كوفيد-19.

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