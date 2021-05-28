تماشياً مع هدف FIFA المتمثل في تسريع احترافية كرة القدم النسائية داخل الملعب وخارجه، يعمل فريق احترافية كرة القدم للسيدات مع الاتحادات الأعضاء لتطوير أندية ودوريات قوية ومستدامة. كجزء من برنامج تطوير كرة القدم النسائية، يعمل FIFA بشكل فردي مع الاتحادات الأعضاء لتأسيس أطر ترخيص أندية لمسابقات كرة القدم النسائية. وفي المقابل، من أجل تطوير فهم عميق لمشهد كرة القدم النسائية النخبوية، يلتزم FIFA برصد وتحليل المشهد العالمي للأندية والبطولات، بهدف تطوير الإطار التنظيمي المحيط بكرة القدم التي تلعبها النساء. نتيجة للبحث والتحليل الذي تم إجراؤه، ينشر FIFA بانتظام موارد للمساعدة في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تشكل التطور المستقبلي لكرة القدم النسائية واحترافها.