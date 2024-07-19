نظرة عامة على إطار FIFA التنظيمي المعني بحماية اللاعبات والمدربات

وقال إميليو غارسيا سيلفيرو مدير مكتب FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال "حماية اللاعبات والمدربات كان بمثابة جزء أساسي من تحديث اللوائح التنظيمية لـFIFA. وبينما لا يزال بانتظارنا الكثير من العمل، إلا أننا فخورون بالخطوات الكبيرة التي اتخذناها منذ عام 2020. الخطوات النوعية التي حقّقناها خلال السنوات الأربع الماضية تؤكّد على التزام FIFA بصحة وسلامة اللاعبات والمدربات، وكذلك استعداده الدائم لتعديل أنظمته من أجل صالح اللعبة عموماً." من جهتها، قالت ساراي باريمان مديرة قسم كرة القدم للسيدات لدى FIFA "نتحدث، أولاً وقبل كل شيء، عن خطوات ملموسة تترك أثراً إيجابياً على حياة اللاعبات والمدربات حول العالم. التعديلات التي جرت مؤخراً على اللوائح تمثّل عملياً انعكاساً لقرارات مهمة للغاية اتّخذناها في مارس/آذار 2023، عندما وضعنا قيد التنفيذ ما نطلق عليه المعايير الدنيا فيما يتعلّق بمواضيع هامة، مثل إجازة الأمومة، لحماية اللاعبات اللواتي يرغبن بتكوين عائلة، وها نحن نقطع خطوة إضافية في سبيل ذلك." يُمكن الاطلاع هنا على النظرة العامة لأبرز الخطوات النوعية التي تم اتخاذها في إطار FIFA التنظيمي المعني بحماية اللاعبات والمدربات.