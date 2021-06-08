المشاهدة العامة

منصة جديدة لاستضافة أحداث المشاهدة العامة

أصبحت المشاهدة العامة عنصرًا ثابتًا في ثقافة المشجعين في أحداث FIFA، مما يُوفر للمشجعين غير القادرين على حضور المباراة فرصة فريدة ومثيرة لتجربة كل الأحداث والأجواء في أحد أعظم المشاهد الرياضية في العالم خارج الملعب.

المشاهدة العامة هي عرض قيم مُبتكر لمشاهدة أحداث FIFA حول العالم والتواصل مع مجموعات مختلفة من المعجبين.

شهد أبريل/نيسان 2023 إطلاق FIFA لمنصة جديدة، حيث سيتمكن المهتمون من جميع أنحاء العالم من التقدم للحصول على ترخيص لاستضافة عرض مشاهدة حدث في بلدانهم لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™.

وفي الوقت نفسه، إذا كنت ترغب في التواصل مع فريقنا المكلف بالعرض العام، فيُرجى إرسال رسالة إلى publicviewing@fifa.org.

كل ما يتعلق بالقسم التجاري

قسم FIFA للتسويق

فريق التسويق في FIFA هو حجر الزاوية في مهمة المنظمة لتنمية اللعبة في جميع أنحاء العالم.

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تلفزيون FIFA

يدير قسم تلفزيون FIFA، الذي يتألف من الأقسام الخمسة أدناه، علاقات وثيقة مع العديد من المرخص لهم بحقوق الوسائط ويحافظ عليها من أجل تقديم أفضل تجربة مشاهدة ممكنة لجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

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آخر تحديث: الأربعاء، ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ في ٠٢:٥٥ م