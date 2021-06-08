أصبحت المشاهدة العامة عنصرًا ثابتًا في ثقافة المشجعين في أحداث FIFA، مما يُوفر للمشجعين غير القادرين على حضور المباراة فرصة فريدة ومثيرة لتجربة كل الأحداث والأجواء في أحد أعظم المشاهد الرياضية في العالم خارج الملعب.

المشاهدة العامة هي عرض قيم مُبتكر لمشاهدة أحداث FIFA حول العالم والتواصل مع مجموعات مختلفة من المعجبين.

شهد أبريل/نيسان 2023 إطلاق FIFA لمنصة جديدة، حيث سيتمكن المهتمون من جميع أنحاء العالم من التقدم للحصول على ترخيص لاستضافة عرض مشاهدة حدث في بلدانهم لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™.