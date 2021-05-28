الاستدامة
واصل FIFA طيلة العقد الماضي تعزيز متطلباته وبرامجه المتعلقة بحماية البيئة، ولا سيما قضايا التغير المناخي، وإدارة النفايات وإعادة تدويرها، والاستدامة في مجالي التوريد والبناء.
وأصبح FIFA عام 2016 أول اتحاد رياضي ينضمّ إلى مبادرة الأمم المتحدة "إطار العمل الرياضي من أجل المناخ" التي تهدف إلى الجمع بين الاتحادات الرياضية المختلفة والمنظمات والفرق والرياضيين والجماهير لتوحيد الجهود من أجل تحقيق أهداف "اتفاق باريس".
انعكس هذا الالتزام بعمل ملموس على الأرض لحماية الكوكب، وخصوصاً فيما يتعلق بأبرز فعاليات FIFA الذي قام بدوره بدراسة واتخاذ خطوات من شأنها تقليل وتعويض انبعاثات غازات الدفيئة المتعلقة بالعمليات التشغيلية في نسخ البرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر ٢٠٢٢ من بطولة كأس العالم FIFA™. وبالنسبة إلى بطولة قطر ٢٠٢٢، فقد تم تعويض انبعاثات غازات الدفيئة المتعلقة مباشرة بالبطولة والتي تقع تحت نطاق عمل الجهة المنظمة للبطولة كما هو منصوص عليه في تقرير احتساب غازات الدفيئة. أما تعويض انبعاثات غاز الدفيئة خارج نطاق عمليات الجهة المنظمة للبطولة (سفر وإقامة الجماهير وممثلي وسائل الإعلام) فهو أمرٌ قيد التنفيذ من قِبل دولة قطر. وبالنسبة إلى كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا FIFA 2023™، عمل FIFA كذلك على تعويض الانبعاثات التي تقع تحت نطاق عملياته التشغيلية.
وقد شملت استراتيجية الاستدامة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ مجموعة متكاملة من المبادرات لتخفيف الانبعاثات المتعلقة بالبطولة، بما في ذلك ملاعب تتسم بقلة استهلاك الطاقة (فعلى سبيل المثال استُخدمت أنظمة إضاءة تتسم بقلة استهلاك الطاقة، وتكنولوجيا تبريد رائدة وتتسم بقلة استهلاك الطاقة، وتركيب معدات لتوفير استهلاك المياه، وتطبيق معايير نظام تقييم الاستدامة الشامل "GSAS" في تشييد الملاعب)، وخيارات نقل منخفضة الانبعاثات (بما في ذلك خدمات نقل في المدينة المستضيفة عبر مترو الدوحة، وأكثر من 900 حافلة كهربائية، وأكثر من 100 محطة شحن مركبات كهربائية)، وممارسات مستدامة في مجال إدارة النفايات (بما في ذلك إعادة استخدام وتدوير مواد البناء خلال مرحلة بناء الملاعب، وتدوير وتسميد وإعادة استخدام الفضلات الناتجة عن العمليات التشغيلية في الملاعب). ويُشير تقرير الاستدامة النهائي الصادر عن FIFA إلى أبرز الخطوات التي اتخذتها قطر وFIFA على مستوى مبادرات استراتيجية الاستدامة، ويسلّط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات في هذا المجال.