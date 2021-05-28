وقد شملت استراتيجية الاستدامة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ مجموعة متكاملة من المبادرات لتخفيف الانبعاثات المتعلقة بالبطولة، بما في ذلك ملاعب تتسم بقلة استهلاك الطاقة (فعلى سبيل المثال استُخدمت أنظمة إضاءة تتسم بقلة استهلاك الطاقة، وتكنولوجيا تبريد رائدة وتتسم بقلة استهلاك الطاقة، وتركيب معدات لتوفير استهلاك المياه، وتطبيق معايير نظام تقييم الاستدامة الشامل "GSAS" في تشييد الملاعب)، وخيارات نقل منخفضة الانبعاثات (بما في ذلك خدمات نقل في المدينة المستضيفة عبر مترو الدوحة، وأكثر من 900 حافلة كهربائية، وأكثر من 100 محطة شحن مركبات كهربائية)، وممارسات مستدامة في مجال إدارة النفايات (بما في ذلك إعادة استخدام وتدوير مواد البناء خلال مرحلة بناء الملاعب، وتدوير وتسميد وإعادة استخدام الفضلات الناتجة عن العمليات التشغيلية في الملاعب). ويُشير تقرير الاستدامة النهائي الصادر عن FIFA إلى أبرز الخطوات التي اتخذتها قطر وFIFA على مستوى مبادرات استراتيجية الاستدامة، ويسلّط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات في هذا المجال.