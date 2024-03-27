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العنوان
3 Abdel Khalek Sarwat Street,
El Hay El Motamayez,
P.O. Box 23,
6TH OCTOBER CITY
Egypt
طرق التواصل
الهاتف: +20-2/3824 7272
البريد الإلكتروني:info@cafonline.com
التنظيم
President
Patrice MOTSEPE
South Africa
Vice President
Ahmed YAHYA
Mauritania
Augustin SENGHOR
Senegal
Kanizat IBRAHIM
Comoros
Seidou Mbombo NJOYA
Cameroon
Souleiman HASSAN WABERI
Djibouti
General Secretary
Veron MOSENGO-OMBA
Congo DR
آخر أخبار أفريقيا
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.
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مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
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"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
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بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
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