معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.cafonline.com

العنوان

3 Abdel Khalek Sarwat Street,

El Hay El Motamayez,

P.O. Box 23,

6TH OCTOBER CITY

Egypt

طرق التواصل

الهاتف: +20-2/3824 7272

البريد الإلكتروني:info@cafonline.com

التنظيم

President

Patrice MOTSEPE

South Africa

South Africa

Vice President

Ahmed YAHYA

Mauritania

Mauritania

Augustin SENGHOR

Senegal

Senegal

Kanizat IBRAHIM

Comoros

Comoros

Seidou Mbombo NJOYA

Cameroon

Cameroon

Souleiman HASSAN WABERI

Djibouti

Djibouti

General Secretary

Veron MOSENGO-OMBA

Congo DR

Congo DR
آخر أخبار أفريقيا

آخر أخبار أفريقيا

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد القاري.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
مدير قسم الاتحادات الأفريقية: سلسلة FIFA™ خطوة عظيمة لكرة القدم في القارة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
"إنها تقربنا من بقية العالم": سلسلة FIFA تفتح آفاقًا جديدة للاعبي المنتخبات الوطنية
٢٧ مارس ٢٠٢٤
Captain Ahmed Hegazy (6 Egypt) in action (close up player)during the Men™s Olympic Football Tournament Tokyo 2020 match between Egypt and Spain at Sapporo Dome in Sapporo, Japan. Egypt v Spain
تطوير كرة القدم
سلسلة FIFA لعام 2024™ بوابة عودة مصر إلى كأس العالم FIFA
٢٦ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما
٢٥ مارس ٢٠٢٤
PRETORIA, SOUTH AFRICA - MARCH 25: South Africas Department of Correctional Services and the football club SuperSport United have teamed up  supported by funding from the FIFA Foundation  to launch the Twinning Project at Kgosi Mampuru II Management Area on March 25, 2024 in Pretoria, South Africa. (Photo courtesy of SAFA)
مؤسسة FIFA
انطلاق مشروع تعاون مع مصلحة السجون في جنوب أفريقيا بفضل دعم مؤسسة FIFA
٢٥ مارس ٢٠٢٤
أخبار متعلّقة
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A view of the action during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Central African Republic and Bhutan at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Viraj Kothalawala/FFSL)
تطوير كرة القدم
"نحن ممتنون للغاية": كرة القدم في جمهورية أفريقيا الوسطى تتطوّر بدعم من FIFA
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Vladimir Petkovic, Head Coach of Algeria, and his backroom staff line up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بيتكوفيتش يطمح لإعادة الجزائر لكأس العالم والسير على خطى حاليلوزتش
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Amine Ferid Ghouiri of Algeria (R) celebrates with teammate Fares Chaibi after scoring their team's first goal during the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الجزائر ومصر يحققان الانتصار وفوز كبير لأفريقيا الوسطى
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: The adidas matchball is seen on a plinth prior to the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
المزيد من فرص اللعب: الاتحادات الأعضاء في FIFA تحتضن أول سلسلة FIFA
Bulgaria's forward Kiril Despodov (L) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 group G qualification football match between Bulgaria and Serbia in Razgrad, on June 20, 2023. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP) (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
تطوير كرة القدم
بلغاريا تتطلَّع إلى تحقيق أقصى استفادة من مشاركتها في سلسلة FIFA 2024™
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Players and staff of Guinea celebrate victory in the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Vanuatu at King Abdullah Sports City on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل
CAF

أفريقيا الإتحادات الأعضاء في

أنغولا
أنغولا
أوغندا
أوغندا
إثيوبيا
إثيوبيا
إريتريا
إريتريا
إسواتيني
إسواتيني
الجزائر
الجزائر
السنغال
السنغال
السودان
السودان
الصومال
الصومال
الغابون
الغابون
الكاميرون
الكاميرون
الكونغو
الكونغو
المغرب
المغرب
النيجر
النيجر
بتسوانا
بتسوانا
بنين
بنين
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوروندي
بوروندي
تشاد
تشاد
تنزانيا
تنزانيا
توغو
توغو
تونس
تونس
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر القمر
جزر القمر
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جنوب السودان
جيبوتي
جيبوتي
رواندا
رواندا
زامبيا
زامبيا
زيمبابوي
زيمبابوي
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
سيراليون
سيراليون
غامبيا
غامبيا